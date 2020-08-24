"Гарантований покупець" уже має понад 60 позовів від виробників ВДЕ

Понад 60 виробників електроенергії ВДЕ звернулись з позовами до ДП "Гарантований покупець" про стягнення заборгованості за вироблену електроенергію. Про це повідомляє Асоціація сонячної енергетики України.

У липні постачальник електричної енергії для потреб населення ДП "Гарантований покупець" заявив про ризик банкрутства у випадку зриву голосування за урядовий законопроєкт №3658 про скорочення "зелених" тарифів, який міг би вирішити проблему дефіциту коштів держпідприємства. Однак закон врешті-решт проголосували.

"ГарПок" також заявив, що до підприємства уже надходять позовні заяви виробників електроенергії за "зеленим" тарифом про стягнення заборгованості за договорами купівлі електроенергії. Окремі виробники звертаються до суду з заявами про забезпечення позову шляхом накладення арешту на рахунки держпідприємства.

ЗМІ повідомляли про позови проти "ГарПока" починаючи з червня.

Зокрема компанія "Біогазенерго" (засновник – Олексій Бутенко, "Велента Сервісиз ЛТД", керівник – Сергій Бойко, компанія збудувала та експлуатує біоТЕЦ у м. Іванків Київської обл потужністю 18 МВт) вимагає від "Гарантованого покупця" виплатити 12,4 млн грн за електроенергію вироблену у березні 2020р. Інвестор 1 червня звернувся до Господарського суду Києва, який прийняв до розгляду позов "Біогазенерго".

Також 16 червня до Господарського суду Києва звернулося ТОВ "Грін Енерджі Інвест" (засновники – Лариса Голосова, Володимир Іванишин, керівник – Лариса Голосова, компанія експлуатує сонячні електростанції в Івано-Франківській обл), який вимагає сплати від "Гарантованого покупця" 4,18 млн грн.

Источник: elektrovesti.net

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