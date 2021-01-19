Газовики розповіли, чому треба вчасно сплачувати за доставку газу (ВІДЕО)

Із початку року в області вже зафіксували більше тисячі повідомлень щодо витоків газу, розповідають фахівці. Тобто саме стільки родин на Харківщини скористалися допомогою газових аварійних служб.

Із січня в регіоні змінилися тарифи на послуги з доставки газу. Деякі споживачі запевняють: розуміють, що саме завдяки цим коштам вдається підтримувати газові мережі в робочому стані, ліквідувати аварійні ситуації, ремонтувати й замінювати зношені газопроводи та їхнє устаткування.

Євгенія Ніколаєва, споживачка газу

Я прекрасно понимаю, что газ и доставка газа – это совершенно разные вещи. И если случится какая-то поломка или будет авария, приедут люди, которым нужно ее устранять. И это должно оплачиваться отдельно. Поэтому я всегда оплачиваю услуги по доставке газа своевременно.

У “Харківгазі” та “Харківміськгазі” також акцентують: вони не продають газ, а займаються лише його доставкою. Споживач купує паливо у постачальника, а вже облгази піклуються про те, аби воно змогло безперебійно потрапляти до людей. Тож саме від своєчасної оплати громадян залежить злагоджена та безвідмовна робота цієї системи, додають фахівці.

Источник: objectiv.tv

Автор: Ніколь Костенко

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