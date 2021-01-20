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«Газпром» анонсировал отказ от «Северного потока – 2»: названа главная причина

«Газпром» анонсировал отказ от «Северного потока – 2»: названа главная причина

Проект «Северный поток-2» может быть приостановлен или заморожен в результате сложностей, возникающих из-за давления. С таким предупреждением выступил «Газпром» в проспекте выпуска долларовых еврооблигаций, пишет «finanz».

Компания, которая во вторник вышла на рынок капитала с долларовыми займами, предупредила потенциальных инвесторов о рисках, с которыми может столкнуться в обозримой перспективе.

«При реализации наших крупных международных проектов таких, как «Северный поток-2», мы столкнулись и можем продолжать сталкиваться с рисками, связанными с изменениями политической обстановки в разных регионах», — говорится в проспекте.

В исключительных обстоятельствах, в том числе из-за политического давления, подобные изменения могут привести к приостановке или отказу от проекта, цитирует Reuters документ.

В конце декабря прошлого года США ввели санкции в отношении газопровода, которые заблокировали работу трубоукладчиков иностранных подрядчиков «Газпрома». В начале января конгресс снял вето президента Дональда Трампа, который заблокировал санкционный проект.

13 января о выходе из Nord Stream 2 объявила датская инжиниринговая корпорация Ramboll. В начале года предоставлять услуги по сертификации отказался норвежская Det Norske Veritas (DNV GL).

В сентябре от работы с Nord Stream 2 отказалась международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I).

Ассоциация, объединяющая 13 клубов международного морского страхования, заявила, что ни один из ее членов не будет предоставлять страховое покрытие судам, участвующим в строительстве трубопровода.

В понедельник стало известно, что США готовят новый пакет санкций, который ударит по строящему трубопровод судну — барже «Фортуна» и ее владельцу компании «КВТ-Рус».

Источник: sprotyv.info

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