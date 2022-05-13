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Gazprom Germania припинила отримувати російський газ

Gazprom Germania припинила отримувати російський газ

Дочірні компанії Gazprom Germania не отримують газ через санкції, введені Росією по відношенню до західних компаній, зазначив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек під час виступу у парламенті у четвер.

Він також додав, що Німеччина знайшла альтернативних постачальників, але не повідомив подробиць, додавши, що його міністерство надасть інформацію про нових постачальників пізніше.

Минулого місяця Німеччина передала Gazprom Germania, підприємство з торгівлі, зберігання та передачі енергії, від якого відмовився російський «Газпром», своєму енергетичному регулятору для забезпечення енергетичної безпеки.

Напередодні увечері (11 травня) на офіційному сайті правової інформації РФ з’явилася постанова правління РФ відповідно до указу президента РФ про спеціальні дії щодо недружніх компаній. У перелік з 31 компанії увійшли польська Europol Gaz, яка є оператором польської частини газопроводу «Ямал» та 30 компаній, пов’язаних із Gazprom Germania.

Источник: elektrovesti.net

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