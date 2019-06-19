"Газпром" готов обсуждать заключение мирового соглашения с "Нафтогазом" - представитель монополиста

"Газпром" готов обсуждать заключение мирового соглашения с "Нафтогазом Украины" на равноправных и четких условиях, но пока этого не произошло.

Об этом сообщил член правления, начальник департамента российского холдинга Сергей Коваль в ходе пресс-конференции, сообщают российские СМИ.

"Если будет желание на честных, равноправных условиях обсуждать мировое соглашение, конечно же, мы будем рады его обсудить. Пока просто не складываются условия для такого обсуждения", - сказал он.

Источник: prm.ua

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