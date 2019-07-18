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"Газпром" на 25% увеличил транзит газа в Евросоюз через украинскую ГТС

Газпром на 25% увеличил транзит газа в Евросоюз через украинскую ГТС

Российский "Газпром" из-за остановки на ремонт двух нитей обходного газопровода "Северный поток" увеличил объемы транзита газа в ЕС через украинскую ГТС на 25%, или на 60 миллионов кубометров в сутки.

Об этом в Facebook сообщило АО "Укртрансгаз".

Отмечается, что по состоянию на 17 июля 2019 года заявка на транзит составляет 300,2 млн куб. м/сутки. Таким образом, словацкое направление загрузится на 99%.

"Существующие свободные мощности ГТС Украины позволяют дополнительно перекачивать в страны Европы объемы газа, эквивалентные максимуму Северному потоку-2 и условному Северному потоку-3 вместе взятым.

Очевидным преимуществом украинской ГТС является ее гибкость и разветвленность, которые дают возможность проводить ремонтные и регламентные работы без остановки транзита", - говорится в сообщении.

Комментируя остановку "Газпромом" нитей "Северного потока", глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что гибкость украинской ГТС - еще один повод для европейских потребителей взвесить все стороны вопроса транзита российского газа через территорию Украины.

"Это еще один повод для европейских потребителей хорошо взвесить - что выгоднее: пользоваться надежной наземной инфраструктурой украинской ГТС, или инвестировать в строительство подводных газопроводов, которые сложные и дорогие в ремонте, не имеют надлежащего резервирования и полностью зависят от политических капризов Кремля", - написал он в Facebook.

Напомним:

18 июня в "Газпроме" заявили, что новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины на европейских условиях, как того хочет украинская сторона, пока заключить невозможно.

В ответ "Нафтогаз" предлагает "Газпрому" контракт на "своп" газа вместо транзита как запасной вариант на случай, если "Газпром" не захочет брать на себя риски, связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы.

Украинская сторона на предстоящих переговорах предложит России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.

Источник: epravda.com.ua

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Темы: газ, Газпром

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