Газпром отказался от судна — главной надежды для завершения «Северного потока – 2»

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», на которое возлагались главные надежды Газпрома по завершению прокладки газопровода «Северного потока – 2», больше не принадлежит российскому монополисту. Новый конечный собственник судна неизвестен, пишет РБК.

Как следует из квартального раскрытия монополии, трубоукладчик «Академик Черский», единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования, перестал принадлежать группе «Газпром».

На сегодня «Академик Черский» продолжает стоять в немецком порту Мукран, логистической базе Nord Stream 2. В декабре 2019 года министр энергетики Александр Новак пояснял, что это судно способно достроить «Северный поток — 2».

До начала 2020 года числившееся в составе ООО «Газпром флот» судно, находилось в собственности АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд» (СТИФ). Этот фонд в конце марта 2020 года сменил прописку с Самары на Санкт-Петербург. Других судов в собственности СТИФ не значится.

СТИФ, собственник «Академика Черского», по состоянию на 31 марта входил в группу «Газпром», следовало из списка аффилированных лиц монополии. В новом списке по состоянию на 30 июня (.pdf) фонда уже нет. При этом СТИФ является действующим юридическим лицом, название он не менял, следует из выписки из ЕГРЮЛ на 28 июля. Это означает, что во втором квартале фонд сменил собственника (после этого СТИФ поменял гендиректора — им стал Александр Смелков вместо Андрея Тимофеева).

Также существует возможность, что компания воспользовалась правом не раскрывать часть данных на основании санкционного риска. Такое право дало постановление правительства от 4 апреля 2019 года. СТИФ является непубличным акционерным обществом и не обязано раскрывать текущих участников.

Компании Nord Stream 2, принадлежащей Газпрому, осталось достроить около 6 процентов газопровода «Северный поток — 2», преимущественно в водах Дании. Этим летом Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило Nord Stream 2 прокладывать трубы с использованием судов с обычной (якорной) системой позиционирования. Ранее аналитики указывали на высокую вероятность того, что достраивать морской газопровод будут «Академик Черский» и трубоукладочная баржа «Фортуна» (принадлежит российской госкомпании «Межрегионтрубопроводстрой»; баржа использует якорную систему позиционирования и также находится в порту Мукран).

Но финальный этап строительства пока не начался. Nord Stream 2 придется ждать по крайней мере до начала августа, когда истечет срок подачи возможных апелляционных заявлений на недавнее решение DEA. Если достройка газопровода начнется в начале августа, завершить ее возможно к концу сентября.

Ситуацию осложняют дополнительные санкции против Nord Stream 2, которые грозятся ввести в американском Конгрессе. В июле палата представителей и сенат США приняли свои версии оборонного бюджета на следующий финансовый год, и в обеих фигурируют поправки с санкциями против страхователей судов-трубоукладчиков Nord Stream 2 и поставщиков оборудования для таких судов. В версии сената санкции жестче — еще и против организаций, которые будут сертифицировать газопровод перед его сдачей в эксплуатацию.

В какой форме в итоге будут приняты санкции против Nord Stream 2, станет ясно, когда согласительная конференции Конгресса США утвердит компромиссный вариант оборонного бюджета (ожидается к концу сентября).

Источник: sprotyv.info

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