«Газпром» решил через суд поднять цену газа для Польши

«Газпром экспорт» в пятницу обратился в международный арбитраж для пересмотра цены по контракту с польской компанией PGniG в сторону увеличения, сообщили журналистам в пресс-службе «Газпром экспорта». Обращение касается контрактного периода с ноября 2017 года.

«Сегодня, 14 января 2022 года, ООО «Газпром экспорт» и ПАО «Газпром» инициировали обращение в международный арбитраж в отношении ретроспективного пересмотра ценовых условий контракта купли-продажи газа с польской компанией АО «ПГНиГ» от 1996 года», — сказано в сообщении. При этом российская сторона также остается открытой к поиску возможностей урегулирования спора в рамках коммерческих переговоров, отметили в «Газпром экспорте».

В сообщении PGNiG дополнительно указывается, что «Газпром» требует увеличить цену поставок газа в Польшу по Ямальскому контракту, а сама польская компания считает это требование необоснованным. Ранее в конце октября 2021 года PGNiG подала заявку на снижение цены на газ по заключенному с «Газпромом» контракту.

В «Газпром экспорте» напомнили, что ранее направили в адрес PGNiG требование о пересмотре с 1 ноября 2017 г. цены на природный газ, поставляемый в рамках долгосрочного Ямальского контракта. В соответствии с условиями контракта, спустя три года у «Газпром экспорта» возникло новое право требовать очередного пересмотра цены с 1 ноября 2020 г., которым он также воспользовался, направив соответствующее требование в адрес польской компании.

«Принимая во внимание то, что коммерческие переговоры по пересмотру цены в соответствии с требованиями «Газпром экспорта» не привели к достижению договоренностей, российская компания в соответствии с контрактными условиями передала эти споры на разрешение арбитражного трибунала», — подчеркнули в пресс-службе «Газпром экспорта».

«Газпром» также продолжат добиваться в апелляционном суде округа Свеа (Стокгольм) отмены арбитражного решения от 30 марта 2020 г., изменившего контрактную цену поставок с 1 ноября 2014 г. в сторону более рыночной (спотовая цена газа в Европе сегодня колеблется в районе $1000 за 1 тыс. кубометров).

PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против ПАО «Газпром» и «Газпром экспорта» в 2015 году с требованием пересмотреть цену на природный газ, поставляемый из России в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество — 8,7 млрд куб. м в год. Договор завершается в 2022 году, а власти республики несколько лет назад заявили, что страна не будет его продлевать.

Согласно финальному решению суда, «Газпром» должен вернуть PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ. Слушания по апелляционной жалобе российского холдинга на финальное решение Арбитражного суда назначены на 11 февраля текущего года.

Источник: nigroll.com

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