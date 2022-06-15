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"Газпром" заявил, что сокращает поставки природного газа по газопроводу "Северный поток-1" на 40%

Газпром заявил, что сокращает поставки природного газа по газопроводу Северный поток-1 на 40%

У "Газпрома" не хватает технических возможностей для поддержания полноценной работы газопровода. Причина – оборудование компании Siemens, отправленное на ремонт, не вернулось в Россию.

Теперь компания может обеспечить транспортировку только 100 млн кубометров газа в сутки вместо обычных 167 млн кубометров. В связи с чем доходы госмонополии резко упадут.

Источник: https://t.me/Sharpreview/14800

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Темы: газ, россия

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