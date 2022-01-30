Где лучше покупать автомобили

Автомобиль уже давно не роскошь, а средство передвижения, однако это вовсе не означает, что покупать машину можно по первому попавшемуся объявлению. Нет никаких гарантий, что проданный через сайт или купленный на рынке автомобиль будет соответствовать заявленным продавцом характеристикам.

Это касается не только сильно бу автомобилей, но и сравнительно новых экземпляров. Помимо всем известной уловки в виде скручивания пробега недобросовестные продавцы импортированных машин в погоне за наживой идут на следующие хитрости:

"забывают" сообщить покупателю о вмятинах на бампере;

заменяют новые оригинальные детали двигателя на старые;

во время предпродажной подготовки применяют контрафактные запчасти для маскировки износа ходовой;

маскируют коррозию на кузове;

делают косметический ремонт в салоне, что позволяет машине замаскировать возраст;

скрывают факт разрушения подшипников, электрооборудования.

Для того, чтобы вскоре после покупки подобной машины не попасть в просак, не следует идти на риск. Даже если продавец будет добросовестным, и сам укажет на слабые места транспортного средства, он может просто не знать обо всех его изъянах. Серые импортеры иномарок не могут предоставить гарантию качества и долговечности машины, потому что сами купили ее у таких же посредников, как и они сами.

Нулевые риски

Единственный способ покупки авто, снимающий всевозможные проблемы - это приобретение машины в салоне у официального дилера, например, у дилера Сузуки. Для этого достаточно выбрать авто на официальном сайте.

Электронный навигатор мигом укажет, где именно находится дилерский центр и как проехать туда покупателю прямо из дома или с работы.

Покупка автомобиля Сузуки

Официальный дилер автомобилей Сузуки предоставит клиенту полный пакет сопроводительных документов на ТС, свидетельствующих и обосновывающих следующие важные аспекты:

юридическую чистоту;

техническую исправность;

соответствие всех реальных эксплуатационных параметров заявленным в рекламе;

безупречное состояние кузова;

нулевой пробег;

безопасность для водителя, пассажиров, участников движения включая пешеходов.

Ремонт и обслуживание в авторизованном сервисе

Весомым плюсом покупки машины у официального дилера является также возможность стать на выгодных условиях постоянным клиентом авторизованного сервиса. Это избавит обладателя нового автомобиля искать хорошую мастерскую для обслуживания и ремонта.

Широкий перечень дополнительного оборудования

Покупать машину у официально дилера нужно и потому, что он предоставит возможность подобрать подходящую комплектацию автомобиля. Это позволит не переплачивать за ненужную роскошь в отделке салона или наоборот доплатить за более качественную обивку кресел.

Прямо в автосалоне можно будет и заказать установку опционных аксессуаров, в том числе таких популярных, как: