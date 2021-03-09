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Гейтс и Безос инвестировали $80 млн. в электродвигатель нового типа

Гейтс и Безос инвестировали $80 млн. в электродвигатель нового типа

Turntide Technologies потратила 11 лет на разработку электродвигателей нового типа с широким спектром применений — от бытовой электроники до промышленных предприятий и сферы здравоохранения. Система стартапа построена на базе вентильного реактивного электродвигателя (SRM), практически не использует подвижных компонентов и работает на 98% эффективнее широко распространенных моторов, сообщает SiliconAngle. Секрет двигателей Turntide — в облачном программном управлении.

Электродвигатели Turntide не требуют постоянного потока электричества, а полагаются на точные попеременные импульсы энергии, количество и скорость которых определяется с помощью программной платформы. Разработка этой системы заняла 11 лет — столько времени компании потребовалось, чтобы достичь достаточной вычислительной мощности для управления двигателями из облака.

«В обычном двигателе вы пропускаете ток в двигатель со скоростью, с которой хотите его запустить. А мы подаем импульсы в точном количестве именно тогда, когда хотим получить нужный крутящий момент. Это программно-определяемое оборудование», — объяснил исполнительный директор стартапа Райан Моррис.

Как правило, SRM используются в тех отраслях, где ошибки и перебои недопустимы, — на атомных электростанциях или горнодобывающих предприятиях. А коммерциализация технологии на потребительском рынке ранее была невозможна из-за отсутствия системы для контроля, но Turntide обещает решить эту проблему. Запатентованное ПО компании поставляется вместе с аппаратными оборудованием — при установке электродвигателей стартап подключается клиентов к своей платформе.

Внутри электродвигателя Turntide используется только одна движущаяся часть: прочный стальной ротор, который вращается под воздействием магнитного поля. Эта конструкция снижает энергопотребление и повышает долговечность, а также эффективность любой электроники, заявили в компании. Более того, технология Turntide устраняет потребность в редкоземельных минералах при производстве двигателей — большая часть комплектующих может быть произведена с минимальным количеством выбросов CO2.

По оценкам самой компании, такие электродвигатели могут заменить обычные моторы в 95% случаев. Однако сначала Turntide все же сфокусируется на умных зданиях, поскольку на их примере электродвигатели смогут ярко продемонстрировать свои возможности с точки зрения энергоэффективности.

Turntide Technologies успешно закрыл раунд финансирования на $80 млн. от нескольких инвесторов во главе с Breakthrough Energy Ventures Билла Гейтса и Amazon Climate Pledge Fund Джеффа Безоса. Помимо Breakthrough Energy Ventures и Amazon Climate Pledge Fund, в раунде финансирования также участвовали венчурные фонды Footprint Coalition Ventures, Keyframe Capital, Fifth Wall и Captain Planet LP.

Источник: internetua.com

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Темы: США, электро

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