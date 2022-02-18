Гендиректор Heineken предупредил о грядущем глобальном дефиците пива

Генеральный директор нидерландской пивоваренной корпорации Heineken Дольф ван Бринк заявил в интервью Financial Times, что рост стоимости производство пива выходит из-под контроля, и предупредил о возможности глобального дефицита пенного напитка.

Кроме того, по словам ван Бринка, подорожание производства не может не отразиться на росте цен на конечный продукт, и пока сложно сказать, как это отразится на объемах потребления.

Ранее прямой конкурент Heineken, компания Carlsberg, также сообщила о существенном росте стоимости сырья и производства пива.

Источник: nigroll.com

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