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Гендиректор Heineken предупредил о грядущем глобальном дефиците пива
Генеральный директор нидерландской пивоваренной корпорации Heineken Дольф ван Бринк заявил в интервью Financial Times, что рост стоимости производство пива выходит из-под контроля, и предупредил о возможности глобального дефицита пенного напитка.
Кроме того, по словам ван Бринка, подорожание производства не может не отразиться на росте цен на конечный продукт, и пока сложно сказать, как это отразится на объемах потребления.
Ранее прямой конкурент Heineken, компания Carlsberg, также сообщила о существенном росте стоимости сырья и производства пива.
Источник: nigroll.com
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