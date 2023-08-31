General Electric оставила Россию без газовых турбин

Компания General Electric (GE) отказалась производить газовые турбины на совместном с «Интер РАО» предприятии, заявил председатель правления монополии Борис Ковальчук.

По его словам, до этого предполагалось, что «Русские газовые турбины» будут выпускать продукцию по лицензии GE, но «в сегодняшней обстановке, конечно, нет [планов производить локализованные турбины]».

Однако завод «Русских газовых турбин» также включает сервисный центр, напомнил Ковальчук. «С точки зрения лицензий, принято GE решение не развивать производство газовых турбин, поэтому мы говорим о сервисе. Сервисные работы осуществляются, компетенции там наращиваются», — отметил глава «Интер РАО».

Он также выразил надежду, что в ближайшем будущем удастся договориться с GE о продолжении сотрудничества. «Наверное, в следующем году мы сядем [с представителями GE], к чему-то придем», — заключил Ковальчук.

Компания «Русские газовые турбины» была создана в 2011 году. Она специализировалась на сборке газовых турбин по технологии GE мощностью до 88 МВт. Их производство началось в 2014 году в Рыбинске. До 2019 года «Интер РАО» и Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) принадлежало по 25% в совместном предприятии, а GE — 50%. Однако в 2020 году «Интер РАО» выкупило долю ОДК и стало контролировать 50,99% компании.

В 2020 году «Интер РАО» и GE договорились повысить уровень локализации в России производства и обслуживания газовых турбин большой мощности, включая производство турбины GT13E2 мощностью до 210 МВт.

После начала войны в Украине GE объявила о прекращении работы в России за исключеием некоторых проектов. В том числе американская компания отказалась повышать уровень локализации на заводе «Русских газовых турбин». Этот проект был списан в полном объеме на сумму 4,1 млрд руб., следовало из отчета РГТ.

В отчете по итогам I квартала 2023 года GE оценила оставшиеся в России и Украине активы в $300 млн, подчеркнув, что они сосредоточены в энергетическом бизнесе и не относятся к деятельности, которая подпадает под санкции или другие ограничения.

Джерело: nigroll.com

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