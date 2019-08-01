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General Electric збудує найбільшу вітроелектростанцію в Україні

General Electric збудує найбільшу вітроелектростанцію в Україні

Американська компанія General Electric (GE) і європейська LongWing Energy за участю американського агентства інвестицій OPIC побудують вітряну електростанцію (ВЕС) в Запорізькій області на березі Азовського моря.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на UBR.

Вартість даного проєкту складе $ 150 млн. Це буде вже четверта вітряна електростанція GE в Україні.

Повідомляється, що GE займеться постачанням 27 вітряних турбін потужністю 3,6 МВт з діаметром ротора 137 метрів і висотою маточини 110 метрів. Також компанія буде проводити повне їх обслуговування протягом 15 років. Загальна потужність першої черги ВЕС складе 98 МВт.

Європейська компанія LongWing Energy виступить спонсором, а VLC Renewables буде співінвестором. Позикове фінансування буде надано Корпорацією уряду США із закордонних приватних інвестицій (OPIC), а JP Morgan займеться страховими угодами.

У GE повідомили, що вироблена на новій ВЕС електроенергія буде продана держпідприємству «Енергоринок», яке отримає пільговий фіксований тариф на 10 років.

Вітряну електростанцію планується запустити у 2020 році, вона зможе виробляти електроенергію приблизно для 170 тисяч побутових споживачів, або 330 тисяч МВт-год на рік. Потім планується збільшити потужність ВЕС до 500 МВт, що зробить її найбільшою вітряною електростанцією в Україні та п’ятою в Європі.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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