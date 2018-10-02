Геомембрана — сфера применения и свойства

Реалии современного строительства подталкивают людей к поиску новых, эффективных средств для препятствия проникновению влаги и газов в окружающую среду, грунт или воздух. Именно для этой задачи была создана геомембрана, которая выпускается из различных материалов для решения конкретной задачи. Детальные сведения о производстве и возможности покупки сырья можно узнать по ссылке: www.geosvit.com.ua/g4-geomembrany/, ведь компания «Геосвит» реализует геомембраны в Украине. Область применения материала не ограничивается сферой строительства, его интегрируют в задачи ландшафтного дизайна, создания дренажных систем.

Типы мембран и их функции

В основе мембраны используется синтетическое волокно из полимерных частиц, главная задача которого — гидроизоляция. Основные различия изоляционной пленки этого типа:

- структура поверхности;

- материал для производства;

- способ соединения;

- температура плавления;

- восприимчивость к холоду.

Основным типом сырья для производства данного материала является полиэтилен. В некоторых случаях используется ПВХ. Далее при создании геомембраны к основному составу добавляются различные примеси, от которых зависят конечные свойства продукта.

Большим спросом пользуются мембраны на основе полиэтилена высокой плотности. Геомембрана такого типа может применяться для противодействия щелочи, нефти, машинному маслу и прочим химическим веществам. За счет плотной структуры полиэтилена удается достичь устойчивости к проникновению влаги и пара. Не рекомендуется подвергать HDPE-мембраны воздействию низких температур, а вот жара не влияет пагубно на ее структуру.

Аналог из полиэтилена низкого давления применяется для накрытия больших площадей земли. Зачастую этот тип геомембран используют для формирования искусственных озер, бассейнов, прочих ниш для удерживания жидкости. За счет своей гибкости пленка легко монтируется на всех типах поверхности, к примеру, для работ по гидроизоляции крыши.

Если в основе материала задействован полиэтилен низкой плотности — гидромембрана будет легкой и особенно эластичной. Однако видимая хрупкость пленки является ошибочной, она способна выдержать существенную нагрузку и растяжение.

При необходимости гидроизоляции в условиях пониженной температуры выбирают гидромембрану высокого давления. Ее структура позволяет выдержать температуру до –110 градусов. Пленка этого типа прекрасно подходит для гидроизоляции. Благодаря гибкости ПВД-мембраны монтаж осуществляется даже на поверхностях с сильными перепадами.

Еще один востребованный аналог гидроизоляционной пленки производится на основе ПВХ. Сырье создается на основе трех слоев и наиболее часто используется для устранения протечки крыш. Специальные примеси в верхнем слое мембраны повышают ее устойчивость к воздействию УФ-лучей и мороза. Одно из главных преимуществ ПВХ-пленки — возможность добавки в структуру красителя любого цвета.

Подобрать необходимую мембрану можно в компании «Геосвит», которая поставляет геохимические материалы от ведущих европейских производителей.

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