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«Геополитическая катастрофа»: Продажи российского оружия рухнули в 6 раз

«Геополитическая катастрофа»: Продажи российского оружия рухнули в 6 раз

Форум «Армия-2022», который проходил в Москве с 15 по 21 августа и, по данным Минобороны, принял делегации из 72 стран, завершился с провальным результатом для российского военно-промышленно комплекса.

Несмотря на то, что рекламировать оружие ездил лично Путин, пообещавший «самые современные образцы» союзникам России, объем заключенных зарубежных контрактов рухнул в 6 раз.

Спрос на российское оружие падает в том числе после того, как весь мир увидел его в действии в Украине: война нанесла «огромный удар» по репутации российских поставщиков, говорит президент американского Wilson Center, а в прошлом посол Марк Грин.

«Я не думаю, что какая-либо страна, увидев, как примитивные русские бомбы взрывают здания, скажет: да, это то, что нам надо», - поясняет он.

Кроме того, само производство вооружений оказалось на грани коллапса: санкции отрезали российских производителей от импортных компонентов, а таких в различных видах вооружений - не менее 450, выяснили эксперты Royal United Services Institutе. Они исследовали 27 видов оружия, захваченного в Украине, в том числе дроны «Орлан-10» и танки Т-90, и пришли к выводу, что сотни деталей зарубежных производителей заменить невозможно.

По данным Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI), срыв контрактов с ключевыми клиентами будет означать «геополитическую катастрофу» для Кремля.

(https://sipri.org/sites/default/files/2022-03/fs_2203_at_2021.pdf)

Джерело: https://t.me/Sharpreview/16459

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