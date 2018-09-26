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ГФСУ вводит электронную систему электронных чеков E-Receipt: как скачать на компьютер и телефон, как пользоваться

Государственная фискальная служба Украины запустила тестовую версию электронного чека и проверки чеков в электронном кабинете.

ГФСУ вводит электронную систему электронных чеков E-Receipt: как скачать на компьютер и телефон, как пользоваться

Внедрение системы электронных чеков (E-Receipt) проводится в рамках реализации экспериментального проекта, начатого Министерством финансов в соответствие с постановлением правительства о регистрации и использовании новейших моделей программных и/или программно-технических комплексов, предназначенных для регистрации расчетных операций.

Для тестирования предлагается бесплатное клиентское программное обеспечение (установочный пакет) для операционных систем Windows и Android, которое размещено по ссылке:

E-Receipt

Следующим этапом будет разработка программного обеспечения для операционной системы IOS для Айфонов.

 

Для регистрации касс и кассиров в Электронном кабинете создан электронный сервис «Экспериментальный проект РРО».

Далее необходимо выбрать из предложенного списка хозяйственную единицу, где размещена касса, пилотный проект, в котором она примет участие и зарегистрироваться в режиме онлайн.

Для того, чтобы начать работу с кассой, нужно открыть смену и сформировать электронный чек.

Формирования е-чека осуществляется с помощью справочника номенклатуры товара, который необходимо заполнить до начала работы с кассой в соответствии с инструкцией пользователя, расположенной по этому же адресу:

217.76.198.145/E-Receipt

Инструкция пользователя по работе с сервисом в Электронном кабинете размещена в меню «Помощь».

По результатам тестирования информационной системы E-Receipt ГФСУ будут поданы в Минфин предложения по участию в экспериментальном проекте в порядке, определенном постановлением № 472.

В то же время сервисом могут пользоваться и покупатели. Данный сервис находится в открытой части Электронного кабинета, доступ к которой осуществляется в режиме реального времени (24/7/365) без идентификации личности по ссылке.

В рамках такой системы бизнес сможет использовать в качестве кассовых аппаратов смартфоны и планшеты. То есть предприниматели смогут выдавать электронные чеки, а не печатать их на кассовых аппаратах.

Расчетные документы, фискальные чеки и контрольная лента будут формироваться в электронной форме. Задача продавца — отправлять на сервер информацию об операциях и получать подтверждение, что данные зафиксированы.

В ГФСУ сообщают, что такое нововведение позволит противодействовать манипуляциям и схемам по налоговой минимизации.

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: E-Receipt, ГФС, е-чек

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