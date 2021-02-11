ГК «Нафтогаз України» знизила ціну на газ у січні для своїх клієнтів

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» стабільно пропонує одні з найвигідніших цін на ринку. На підтримку ініціативи Уряду щодо зниження ціни на газ з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, компанія вирішила зменшити ціни для споживачів і в січні. Клієнти компанії платитимуть за спожитий у січні об’єм газу за ціною 6,86 грн/куб.м. з ПДВ, без вартості розподілу (доставки). Ціна газу від постачальника «останньої надії» у січні становить 6,99 грн/куб.м з ПДВ та без вартості розподілу.

Для клієнтів, які оформили тарифний план «Річний» у минулому році, вартість газу не зміниться і складе 4,73 грн, 5,24 грн та 6,45 грн за куб. м із ПДВ, відповідно до умов укладених договорів.

Із моменту відкриття ринку газу ціни на блакитне паливо від ГК «Нафтогаз України» є одними з найнижчих серед пропозицій постачальників. Такі ціни компанія може собі дозволити завдяки помірній націнці на блакитне паливо, довгостроковому контракту на оптову закупівлю газу, а також оптимізації операційних витрат – компанія не розбудовує широку мережу офлайнових сервісних центрів, а пропонує зручні сервіси онлайн та залучає для підключення й обслуговування мережі партнерів.

ГК «Нафтогаз України» формує ціни лише для своїх побутових клієнтів. Якщо клієнти інших газопостачальних компаній мають бажання отримувати газ за цінами ГК «Нафтогаз України», то їм потрібно змінити постачальника. Зробити це можна онлайн – на сайті gas.ua чи на сайті Приват24, або ж оформити заявку офлайн – у відділеннях банку ПУМБ чи в мережі Ощадбанку по всій Україні.

Нагадаємо, що з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, гранична ціна на блакитне паливо регулюється постановою Кабінету міністрів України № 25 від 18 січня 2021 р. та не може перевищувати 6,99 грн/куб.м.

Департамент з інтегрованих комунікацій НАК «Нафтогаз України»

Источник: naftogaz.com

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