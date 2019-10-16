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Глава Нацбанка летит в США на собрание МВФ

Глава Нацбанка летит в США на собрание МВФ

Глава Национального банка Украины Яков Смолий 15 октября отбывает в Вашингтон для участия в Ежегодном собрании Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Также в собрании также примут участие первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, заместитель председателя - Дмитрий Сологуб.

Ежегодное собрание МВФ и Всемирного банка проходить в течение 14-20 октября 2019 года.

Отмечено, что во время Ежегодного собрания украинская делегация проведет ряд рабочих встреч с представителями МВФ, Всемирного банка, международного депозитария Clearstream, крупнейших международных инвестиционных компаний и банков, а также двусторонние встречи с руководителями ряда центробанков.

Источник: espreso.tv

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Темы: мвф, нбу

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