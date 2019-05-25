Голодные коллеги добивают Амурский судостроительный завод судебными исками

В России решили добить исками в суд один из крупнейших судостроительных заводов.

Буквально вчера я писал о том, что Амурский судостроительный завод, который за последние 4 года накопил убытков на 13,9 млрд рублей решил в этом году не выплачивать акционерам дивиденды. Тогда же я отметил, что открытым на сегодня остается лишь вопрос, какова судьба завода будет в будущем, в условиях пожирающих друг друга в банке недофинансирования пауков, как из гибридных краев пришло преинтереснейшее сообщение.

Так, стало известно, что производственное объединение "Севмаш" подало в Арбитражный суд Архангельский области иск на Амурский судостроительный завод, согласно которому с предприятия необходимо взыскать 768,586 млн рублей.

Дело в том, что "Севмаш" выдавал АСЗ в займы на реализацию тех или иных проектов, которые со стороны МО РФ имели недофинансирование или же были попросту нерентабельны. Возвращать же, по причине убытков, АСЗ эти долги неоткуда. В свою очередь “Севмашу” и самому лишние пару сотен миллионов лишними не будут.

Что особо примечательно в этой истории, так это то, что “Севмаш”, что АСЗ входят в состав Объединенной судостроительной корпорации. Ну и как вы понимаете, АСЗ это именно тот паук в банке недофинансирования, которого следует сожрать.

Ну и немного чистой арифметики. Если иск будет удовлетворен, то накопленная сумма убытков у АСЗ уже будет 14,6 млрд руб без учета убытков которые принесёт 2019-й.

Что тут ещё можно сказать? В россиюшке так заведено, свои бьют больнее чужих, но в данном случае, в пуле российских предприятий не так страшны санкции США, как голодные коллеги.

Источник: uc.od.ua

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