Голова ДФС провів зустріч з представниками бізнесу та виробниками лікеро-горілчаної продукції

Сьогодні, 26 лютого в Державній фіскальній службі відбулась робоча зустріч з представниками бізнесу та виробниками лікеро-горілчаної продукції. Під час заходу Голова ДФС Вадим Мельник відзвітував про виконану роботу та вислухав питання від представників торгівельних компаній. Запрошені представники бізнесу мали змогу задати питання Голові Cлужби та почути інформацію про подальші плани роботи держоргану у напрямку боротьби з незаконним виготовленням та розповсюдженням підробленого алкоголю. Також, під час зустрічі обговорили й питання припинення діяльності інтернет-ресурсів які розповсюджують фальсифікований алкоголь.

«Сьогодні ми займаємось операційною діяльністю та розроблюємо стратегію боротьби з порушниками закону в сфері підакцизної продукції та економіки в цілому. Робота йде по всім напрямкам протидії незаконному обігу підакцизних товарів. Ліквідація інтернет-торгівлі фальсифікованим алкоголем визначене як одне з пріоритетних завдань. Ми розуміємо, що важливо побороти не лиши наслідки, а й причини. Лише за останні два місяці службою вже було виявлено 11 фактів виготовлення незаконної продукції, виробництво на яких припинено», - зазначив Голова ДФС Вадим Мельник.

Згідно статистичної інформації аналізу боротьби з нелегальним ринком алкогольної продукції відомо, що наразі лише за останні два місяці поточного року співробітниками Служби вже вилучено з незаконного обігу понад 226 тонн спирту; 134 тонни лікеро-горілчаних виробів та понад 8 тисяч марок акцизного податку з ознаками фальсифікації. Встановлено 53 сайти на яких проводиться незаконна реалізація горілчаних виробів, та знято з публікації 21 інтернет-оголошення.

Під кінець зустрічі Вадим Мельник затвердив, що подібний круглий стіл з представниками бізнесу не останній та подякував учасникам за співпрацю.

Источник: sfs.gov.ua

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