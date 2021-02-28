Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:50
Просмотров: 95

Голова ДФС провів зустріч з представниками бізнесу та виробниками лікеро-горілчаної продукції

Голова ДФС провів зустріч з представниками бізнесу та виробниками лікеро-горілчаної продукції

Сьогодні, 26 лютого в Державній фіскальній службі відбулась робоча зустріч з представниками бізнесу та виробниками лікеро-горілчаної продукції. Під час заходу Голова ДФС Вадим Мельник відзвітував про виконану роботу та вислухав питання від представників торгівельних компаній. Запрошені представники бізнесу мали змогу задати питання Голові Cлужби та почути інформацію про подальші плани роботи держоргану у напрямку боротьби з незаконним виготовленням та розповсюдженням підробленого алкоголю. Також, під час зустрічі обговорили й питання припинення діяльності інтернет-ресурсів які розповсюджують фальсифікований алкоголь.

«Сьогодні ми займаємось операційною діяльністю та розроблюємо стратегію боротьби з порушниками закону в сфері підакцизної продукції та економіки в цілому. Робота йде по всім напрямкам протидії незаконному обігу підакцизних товарів. Ліквідація інтернет-торгівлі фальсифікованим алкоголем визначене як одне з пріоритетних завдань. Ми розуміємо, що важливо побороти не лиши наслідки, а й причини. Лише за останні два місяці службою вже було виявлено 11 фактів виготовлення незаконної продукції, виробництво на яких припинено», - зазначив Голова ДФС Вадим Мельник.

Згідно статистичної інформації аналізу боротьби з нелегальним ринком алкогольної продукції відомо, що наразі лише за останні два місяці поточного року співробітниками Служби вже вилучено з незаконного обігу понад 226 тонн спирту; 134 тонни лікеро-горілчаних виробів та понад 8 тисяч марок акцизного податку з ознаками фальсифікації. Встановлено 53 сайти на яких проводиться незаконна реалізація горілчаних виробів, та знято з публікації 21 інтернет-оголошення.

Під кінець зустрічі Вадим Мельник затвердив, що подібний круглий стіл з представниками бізнесу не останній та подякував учасникам за співпрацю.

Источник: sfs.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Доля госдолга в ВВП Украины выросла на 12,5% в прошлом году
Сегодня 08:17    113
Один из старейших ночных клубов Харькова может закрыться из-за карантинных убытков
Сегодня 07:23    343
Закрытие сахарозаводов. Харьков теряет целую отрасль промышленности
27.02.2021 07:54    268
Обсяг переказів в межах України за 2020 рік зріс майже на чверть – НБУ
27.02.2021 07:33    151
Віце-прем’єр-міністр провів у Харкові нараду щодо розвитку авіаційної галузі
26.02.2021 08:10    141
Капітальні інвестиції в Україні впали на 40%
26.02.2021 07:23    110
Мінстратегпром розробив проєкт Закону України «Про державну промислову політику»
25.02.2021 09:07    120
В Никарагуа создали министерство Внеземных космических дел
25.02.2021 07:27    156
Настрої малого бізнесу суттєво погіршилися – ЄБА
25.02.2021 06:07    174
Дмитро Сенниченко розповів про три пріоритетні об’єкти великої приватизації на 2021 рік
24.02.2021 09:37    188
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 