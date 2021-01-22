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Голова НБУ про переговори з місією МВФ: Прогрес, безумовно, є

Голова НБУ про переговори з місією МВФ: Прогрес, безумовно, є

НБУ оцінює шанси перегляду програми співпраці України з МВФ як високі, але не дає більш розлогих коментарів у зв'язку з тим, що зараз триває робота місії Фонду.

Про це на прес-брифінгу, відповідаючи на питання ЕП, заявив голова Нацбанку Кирило Шевченко.

"Як ви знаєте, наразі триває робота місії МВФ в Україні. Ми оцінюємо шанси перегляду програми як високі. Переговори наразі тривають і прогрес, безумовно, є.

Наприкінці 2020 року було зроблено кілька важливих кроків. НБУ спрямував проєкт закону про банківську діяльність до ВР, було затверджено держбюджет та внесені зміни до законодавства щодо повернення повноважень НАЗК", - сказав Шевченко.

"У зв'язку з тим, що зараз триває місія, ми на сьогодні утримуємось від більш розлогих коментарів", - підкреслив він.

Нагадаємо:

Україна все ще може отримати транш від МВФ у 1 кварталі 2021 року попри запровадження держрегулювання цін на газ, проте більш консервативний сценарій передбачає отримання траншу у квітні-червні 2021 року.

Раніше уряд провів зустріч з Міжнародним валютним фондом, прем’єр заявив про необхідність пошуку компромісу щодо тарифів на газ.

У Міжнародному валютному фонді занепокоєні можливим державним регулюванням цін на газ в Україні, адже це може призвести до порушення взятих в рамках Меморандуму зобов’язань.

Місія Міжнародного валютного фонду щодо першого перегляду програми Stand-by відновила свою роботу в Україні.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що ще 2 транші по 700 млн доларів від МВФ перенесені на 2021 рік.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що наступний транш МВФ "буде однозначно у наступному році", за прогнозами, у лютому-березні 2021 року.

Міжнародний валютний фонд оприлюднив графік погашення боргів Україною до 2036 року, цьогоріч необхідно сплатити 1,67 мільярда доларів.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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