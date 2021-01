Головною глобальною подією цього тижня став Міжнародний економічний форум у Давосі - НБУ

Головною глобальною подією цього тижня став Міжнародний економічний форум у Давосі, точніше його онлайн-частина. Офлайн-зустрічі пройдуть у травні в Сінгапурі.

* Порядок денний у Давосі: Що потрібно знати про технології (Davos Agenda: What you need to know about technology).

COVID-19 пришвидшив впровадження технологій Четвертої промислової революції. І власне постійне їхнє прискорення буде критично важливим для відновлення економік після пандемії. Наприклад, штучний інтелект (ШІ) та аналіз даних можуть допомогти нам ліпше підготуватися до пандемій та реагування на них, покращити діагностику та лікування захворювань. Сьогодні ШІ має потенціал для глобального зростання на 14% до 2030 року .

Однак постало питання: Як стимулювати інновації, забезпечуючи відповідальне та справедливе використання технологій? Як поширювати цифрові навички, адже без них не можливо уявити робочі місця. У статті наведено завдання, які є відповіддю. Спершу, усунути прогалину у цифровому доступі. Адже, наприклад, лише 10% домогосподарств у країнах з низьким рівнем доходу є абонентами фіксованої цифрової мережі. У країнах із середнім та високим доходом 70% та близько 90% відповідно. Що далі – читайте за посиланням: https://cutt.ly/DkwqL55

* Знання — це сила: чому майбутнє — це не лише технології (Knowledge is power: why the future is not just about the tech).

Віртуальні технології швидко переплітаються з нашим фізичним світом, і компанії повинні адаптуватися. Але це не означає просто замінити людей роботами або покластися на штучний інтелект для прийняття всіх наших рішень. У майбутньому ми будемо поєднувати людський та машинний інтелект для створення справді трансформаційних підприємств, послуг та продуктів. На нас чекає не просто віртуальна революція, це революція знань.

І тут виникає поділ знань на явні та мовчазні. Явні знання можна легко сформулювати, визначити кількісно, кодифікувати тощо. поділитися та запрограмувати. Наприклад: посібники компанії, звіти про дослідження і т.п. Вони призначені машинам. А от мовчазні набагато важче встановити. Вони нематеріальні й народжуються десь на межі особистого досвіду, базових інстинктів та інтуїції. Це коли інвестор нутром відчуває, що варто підписувати цю угоду, а лікар направляє на дослідження мозку навіть за відсутності показань і виявляється правим. Як поєднуватимуться різні типи знань – читайте тут https://cutt.ly/mkwe0Bz

* Як допомогти малому бізнесу пережити цифрову революцію (How to help small businesses survive the digital revolution).

Одна справа, коли велика корпорація виділяє бюджет на інновації, і зовсім інша, коли мілкий підприємець намагається запустити послугу-онлайн через карантинні обмеження. Пандемія коронавірусу продемонструвала вразливість сектору МСБ. Для того, щоб подібне не повторилося у майбутньому державні та приватні організації повинні співпрацювати й залучити сотні мільйонів людей до нової цифрової економіки. Детальніше тут https://cutt.ly/tkwtSuk

* Чому це момент цифрової охорони здоров’я (Why this is digital healthcare’s moment).

Пандемія привела нас до унікального моменту, що стане точкою відліку цифрової охорони здоров’я. Замість того, щоб повертатися до попередніх моделей допомоги, коли пандемія стихне, варто підтримати подальший розвиток дистанційної взаємодії та моніторингу клінічних випробувань. Вже сьогодні у Нігерії додаток для смартфонів, керований штучним інтелектом, використовується для точної діагностики асфіксії при народженні. У Бразилії ми бачили, як одна з перших інтегрованих платформ штучного інтелекту у всій країні прогнозує спалахи вірусу денге на 30 днів раніше часу із 80% точністю. Під час пандемії платформа використовувалась у Бразилії, Філіппінах та Малайзії для сприяння відстеженню та виявленню випадків захворювання на COVID-19. Саме час переосмислити глобальне здоров’я за допомогою цифрових рішень. https://cutt.ly/ckwuEHj

