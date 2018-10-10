Очень популярный браузер Google Chrome прекратит свою работу на всех гаджетах, операционная система которых окажется ниже, чем Android 4.4. Такие данные сообщает портал «ixbt», передает replyua.net.

Согласно данным портала, корпорация Google собирается значительно повысить требования к устройствам, на которых используется ее браузер Chrome. Таким образом, уже в скором времени пользователи гаджетов, на которых установлена ​​операционная система Android 4.1-4.3, вынуждены будут отказаться от использования Chrome и выбрать для своей работы любой другой браузер. Согласно имеющимся статистическим данным, вышеуказанная операционная система установлена ​​на 3,2% гаджетов с одного миллиарда, использующих Android. Отсюда следует, что Google Chrome прекратить свою работу на 32 миллионах устройств.

У владельцев гаджетов с операционкой Android 4.1-4.3 появилась достаточно серьезная проблема. Дело в том, что в 99 случаях из 100, люди не обновляют свою операционную систему на 4.4 и выше, поскольку аппаратные возможности смартфона, просто не позволяют это сделать. В результате такого положения вещей, им придется пользоваться сторонним браузером.

Источник: http://changeua.com

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