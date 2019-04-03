Google, GM и другие гиганты хотят породить бум на рынке чистой энергетики

Альянс покупателей возобновляемой энергии (REBA) поможет частным компаниям инвестировать в ВИЭ. Торговая организация обещает избавить систему от лишней бюрократии и стимулировать рост. Конечная цель — увеличение спроса на чистую энергетику и спасение планеты.

В совет директоров альянса вошли ИТ-гиганты Google, Facebook и Salesforce, а также Disney, Walmart, GM и Johnson & Johnson. Корпорации подскажут американским частным компаниям, как инвестировать в ВИЭ и избежать при этом лишней бюрократии.

«Наша задача — привлечь на рынок как можно больше игроков и обеспечить всем равный доступ к возобновляемым источникам», — пояснил представитель Google Майкл Террелл в комментарии CNBC.

Общая годовая выручка гигантов, которые поддержали проект, составляет $1 трлн, а в год они потребляют 1% от всей производимой в Америке энергии, то есть около 48 ТВт*ч.

REBA поможет оформлять контракты, договариваться с регуляторами и внедрять новые программы поддержки чистой энергетики. Процессы упростят максимально, чтобы закупка происходила по одному «клику».

Торговая организация рассчитывает, что такой подход увеличит спрос на корпоративном рынке и спровоцирует бум ВИЭ.

За последние четыре года частники в США заключили контракты с производителями чистой энергетики на закупку ресурсов общей мощностью 16 ГВт. Альянс планирует к 2025 году увеличить показатель почти в 4 раза до 60 ГВт.

Также REBA надеется, что закупать электроэнергию будет не 5 тыс. компаний, а несколько десятков тысяч. Ожидается, что крупные корпорации привлекут за собой более мелких партнеров и поставщиков.

«Любая пекарня, сеть розничных магазинов или дата-центр должны иметь доступ к рынку чистой энергии», — заметил Террелл

К торговой организации уже присоединилось более 200 компаний-закупщиков и 125 предприятий из сферы чистой энергетики. REBA также поддержали Всемирный фонд дикой природы (WWF), Институт мировых природных ресурсов и Rocky Mountain Institute.

Источник: elektrovesti.net

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