Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:17
Просмотров: 97

Google начал терять доходы из-за войны в Украине

Google начал терять доходы из-за войны в Украине

Компания Alphabet, которая владеет этим брендом, вчера сообщила о своем первом квартальном снижении доходов со времен пандемии ковида. Они упали на 3,6%.

Причина падения - война в Украине, которая нанесла ущерб продажам рекламы на YouTube.

Акции Alphabet в последние два года бурно росли - в частности, благодаря коронавирусным локдаунам, когда многие бизнесы ушли в интернет. Рост составил почти 90%. Но теперь началось падение.

Основных причин две. Первая - компания прекратила продажи рекламы в России (1% от всех продаж Google). Вторая - рекламодатели в Европе сократили расходы после начала боевых действий (в ЕС начался кризис из-за роста цен на энергию и продовольствие).

Источник: https://t.me/vekha/37227

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Держави-члени ОДКБ не підтримують РФ у війні проти України
Сегодня 15:05    89
Доповідаю про ситуацію на Харківщині станом на 27 квітня - Синєгубов
Сегодня 14:50    119
Последний SOS мученического Мариуполя
Сегодня 14:41    134
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.04 / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 27.04
Сегодня 14:23    87
Новости из США. Вторник, 26 апреля 2022
Сегодня 10:41    159
У Польщі затримали шпигунів з Росії та Білорусі
Сегодня 10:21    159
Держдеп пропонує $10 мільйонів за інформацію про офіцерів розвідки рф, причетних до вірусу NotPetya
Сегодня 10:08    147
В Україні запускають мобільні центри адмінпослуг
Сегодня 09:57    159
Де отримати гуманітарну допомогу в Харкові 27 квітня
Сегодня 09:49    126
По данным разведки Британии, Украина сохраняет контроль над большей частью своего воздушного пространства.
Сегодня 09:45    155
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 