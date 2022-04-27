Google начал терять доходы из-за войны в Украине

Компания Alphabet, которая владеет этим брендом, вчера сообщила о своем первом квартальном снижении доходов со времен пандемии ковида. Они упали на 3,6%.

Причина падения - война в Украине, которая нанесла ущерб продажам рекламы на YouTube.

Акции Alphabet в последние два года бурно росли - в частности, благодаря коронавирусным локдаунам, когда многие бизнесы ушли в интернет. Рост составил почти 90%. Но теперь началось падение.

Основных причин две. Первая - компания прекратила продажи рекламы в России (1% от всех продаж Google). Вторая - рекламодатели в Европе сократили расходы после начала боевых действий (в ЕС начался кризис из-за роста цен на энергию и продовольствие).

Источник: https://t.me/vekha/37227

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