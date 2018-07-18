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Google оштрафован на 4,3 млрд долларов

Еврокомиссия оштрафовала материнскую компанию Google Alphabet на рекордную сумму 4,34 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением.

Google оштрафован на 4,3 млрд долларов

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Еврокомиссии.

Google использовал Android в качестве средства для закрепления доминирования своей поисковой системы.

По словам комиссара по антимонопольной политике ЕС Маргарет Вестагер, это является незаконным.

"Google использовал Android в качестве средства для закрепления доминирования своей поисковой системы. Эта практика лишила конкурентов возможности внедрять инновации и конкурировать. Они лишили европейских потребителей преимуществ эффективной конкуренции в важной мобильной сфере. Это незаконно в соответствии с антимонопольными правилами ЕС", - заявила Вестагер.

Теперь Google должен прекратить незаконные действия в течение 90 дней. В противном случае компании грозит дополнительный штраф в размере до 5% от дневного оборота Alphabet.

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: google, штраф

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