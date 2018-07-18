Google оштрафован на 4,3 млрд долларов

Еврокомиссия оштрафовала материнскую компанию Google Alphabet на рекордную сумму 4,34 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Еврокомиссии.

Google использовал Android в качестве средства для закрепления доминирования своей поисковой системы.

По словам комиссара по антимонопольной политике ЕС Маргарет Вестагер, это является незаконным.

"Google использовал Android в качестве средства для закрепления доминирования своей поисковой системы. Эта практика лишила конкурентов возможности внедрять инновации и конкурировать. Они лишили европейских потребителей преимуществ эффективной конкуренции в важной мобильной сфере. Это незаконно в соответствии с антимонопольными правилами ЕС", - заявила Вестагер.

Теперь Google должен прекратить незаконные действия в течение 90 дней. В противном случае компании грозит дополнительный штраф в размере до 5% от дневного оборота Alphabet.

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