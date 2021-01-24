Google передумала раздавать интернет с воздушных шаров: проект Loon закрывается

Alphabet отказалась от проекта сети аэростатов для обеспечения доступа в интернет в труднодоступных регионах Loon, пишет CNBC.

"Несмотря на то, что мы нашли много партнёров, мы не обнаружили способа снизить затраты, чтобы построить долгосрочный и устойчивый бизнес", — заявил гендиректор Loon Аластер Уэстгарт. Он добавил, что разработка новых технологий — это всегда рискованно, но от этого "не становится легче сообщать", что проект сворачивают.

Издание The Information писало, что проект столкнулся с финансовыми проблемами: инвестиции, которые проект привлёк в 2019 году закончились, а целью на 2021 год стало найти новых инвесторов.

Проект Loon был запущен летом 2013 года для обеспечения интернетом удалённых районов. Loon – это сеть аэростатов, дрейфующих на высоте 20 км. Аэростаты оборудованы антеннами, солнечными панелями, лётной капсулой с оборудованием и парашютом. Каждый аэростат — это мобильная вышка связи, принимающая сигнал от телеком-оператора на земле.

Источник: tech.liga.net

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