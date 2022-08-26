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Google починає боротися з фейками щодо українських біженців

Google починає боротися з фейками щодо українських біженців

Дочірня компанія Google Jigsaw розпочне боротьбу з дезінформацією у Польщі, Словаччині та Чехії щодо українських біженців. Про це пише Reuters.

Кампанія покликана підвищити стійкість до наративів проти біженців. Польща була обрана тому, що там перебувають найбільше українських біженців, а Чехія та Словаччина будуть корисними лідерами для решти Європи.

– Це пілотний проєкт, і немає жодних причин, з яких кампанію не можна було масштабувати на інші країни, – зазначила керівник відділу досліджень Jigsaw Бет Голдберг.

У співпраці з Jigsaw психологи з університетів Кембриджа та Брістоля створили 90-секундні ролики, призначені для "щеплення" людей від шкідливого контенту в соціальних мережах. Відео, які будуть демонструватися в рекламних блоках YouTube, Twitter, TikTok та Facebook, покликані допомогти людям виявляти емоційні маніпуляції та цапів-відбувайлів у заголовках новин. Кампанія триватиме місяць.

Джерело: internetua.com

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