Google заказала более 100 тыс. солнечных панелей для офисов в Калифорнии
Компания Google продолжает активно развивать направление «зелёной» энергетики: как сообщают сетевые источники, американский IT-гигант заказал крупную партию солнечных панелей у хорватского поставщика Solvis.
Солнечные батареи будут установлены на крыше офисного информационного центра Google в Калифорнии. Его строительство близится к завершению, и в ближайшее время начнётся монтаж кровли.
В общей сложности американский интернет-гигант заказал у Solvis 120 000 панелей. Они были разработаны при участии собственно специалистов Google и швейцарского партнёра.
Солнечные батареи выполнены в серебристом цвете. Известно, что стандартные изделия Solvis имеют площадь в два квадратных метра и обеспечивают мощность до 500 Вт.
Источник: elektrovesti.net