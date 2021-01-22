Google заказала более 100 тыс. солнечных панелей для офисов в Калифорнии

Компания Google продолжает активно развивать направление «зелёной» энергетики: как сообщают сетевые источники, американский IT-гигант заказал крупную партию солнечных панелей у хорватского поставщика Solvis.

Солнечные батареи будут установлены на крыше офисного информационного центра Google в Калифорнии. Его строительство близится к завершению, и в ближайшее время начнётся монтаж кровли.

В общей сложности американский интернет-гигант заказал у Solvis 120 000 панелей. Они были разработаны при участии собственно специалистов Google и швейцарского партнёра.

Солнечные батареи выполнены в серебристом цвете. Известно, что стандартные изделия Solvis имеют площадь в два квадратных метра и обеспечивают мощность до 500 Вт.

Источник: elektrovesti.net

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