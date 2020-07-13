Google запретит рекламу товаров и услуг, тайно отслеживающих людей и собирающих личную информацию

Google заявляет, что запретит рекламу товаров и услуг, продаваемых для отслеживания или мониторинга другого человека без его разрешения.

В обновлении рекламной политики Google заявил, что новые правила будут применяться к шпионским программам и технологиям, используемым для слежения за близкими и супругами, включая технологии, используемые для мониторинга текстовых сообщений, телефонных звонков или истории просмотров. Это также относится к GPS-трекерам, продаваемым для шпионажа за кем-либо без их согласия, а также к оборудованию для наблюдения, таким как камеры, аудиорекордеры, видеорегистраторы и камеры-няни, продаваемые для шпионажа.

Google заявил, что частные услуги по расследованию, продукты и услуги для родителей, чтобы отслеживать или контролировать своих несовершеннолетних детей, не подпадают под новую политику. Обновление политики «включение недобросовестного поведения» вступит в силу с 11 августа.

В 2018 году группа экспертов, проводивших исследование экосистемы шпионских программ наблюдения за партнерами по интиму, обнаружила, что тысячи рекламных объявлений Google появились по поисковым запросам, которые демонстрировали явное намерение провести отслеживание.

Обнаруженные объявления включали: «Как поймать изменяющего супруга с помощью его мобильного телефона» и «Отслеживать телефон моей жены - хотите шпионить за вашей женой? Отследить свою жену без ее ведома. Узнайте ее сообщения. Скачать! 24-часовая поддержка, лояльные цены и гарантированные результаты приложения»

Исследователи заявили в исследовании, что Google начал ограничивать рекламу для этих типов поисковых терминов. На момент публикации исследования объявления не показывались в явных поисковых запросах для отслеживания близких партнёров.

«Мы постоянно оцениваем и обновляем нашу политику в отношении рекламы, чтобы обеспечить защиту пользователей», - заявил представитель Google. «Мы регулярно обновляем наш язык примерами, чтобы прояснить, что мы считаем нарушением политики. Шпионские технологии для слежения за партнерами всегда были в рамках нашей политики против недобросовестного поведения».

По словам Google, рекламная политика компании уже запрещает продвижение продуктов и услуг, которые позволяют пользователю получить неавторизованный доступ к системам, устройствам или собственности, но это обновление меняет язык политики, чтобы включить продвижение программ-шпионов и технологий наблюдения, направленных на несанкционированный доступ к интимным данным партнеров, сказано в заявлении Google.

По материалам: CNBC

Источник: internetua.com

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