Ігор Петрашко залучив 7 потенційних американських інвесторів

За останні декілька тижнів за підтримки Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігоря Петрашка та в рамках роботи Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest вдалося залучити 7 нових американських інвесторів, зацікавлених в потенційних інвестиціях в Україну.

Наразі міністерство веде з ними активні переговори, одні з яких відбулися у форматі ZOOM-конференції за участі Міністра Ігоря Петрашка, радника Міністра та члена наглядової ради UkraineInvest Алекси Чопівської і безпосередньо інвесторів, включаючи колишнього керівника ECM (ринки власного капіталу) для General Electric Capital and General Electric Ventures, який зацікавлений у створенні в Україні інвестиційного фонду в розмірі 50 мільйонів доларів.

«Україна традиційно має величезний виробничий, природній і людський потенціал. Тому вона може бути цікавою для багатьох інвесторів у багатьох сферах, зокрема, у промисловості, АПК, IT та ін. І кризовий період, який зараз є в усьому світі внаслідок пандемії, може стати відправною точкою для переосмислення, для пошуку нових ідей та нових інвестиційних можливостей», - зазначив Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Він додав, що найближчим часом в Україні будуть прийняті законодавчі зміни, які забезпечать для нових інвесторів додаткові вигоди та переваги, що також посилить інвестиційну привабливість нашої держави.

«Ми хочемо підтримати інвесторів та створити для них найкращі умови в Україні», - наголосив Міністр.

У свою чергу, потенційні інвестори зі США запевнили свою зацікавленість і бачення перспектив в Україні. Наразі вони готові вести детальні переговори з українськими бізнес-партнерами.

За словами Алекси Чопівської, за результатами активної співпраці Мінекономіки і Офісу UkraineInvest вже вдалося розпочати дискусії з 7-ома американськими інвесторами, зокрема, з таких сфер, як: фармацевтичне виробництво, автомобільне виробництво, оборонне виробництво, кіноіндустрія, біоенергетика, інвестиційні фонди.

Міністерство разом з UkraineInvest налаштоване й надалі проводити активну роботу з пошуку та залучення нових інвестицій в Україну.

Источник: me.gov.ua

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