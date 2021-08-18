Гостиницу National, которая была резиденцией Кернеса, продали

У гостиницы "Националь" на пр. Науки, в которой долгое время жил Геннадий Кернес, появился новый владелец. Как сообщает Харьковский антикоррупционный центр (ХАЦ) ООО "Бизнес Центр "Экономисса" стал владельцем здания гостиницы.

Данные об этом есть в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Как пишет ХАЦ, владельцем этой фирмы является ООО "Финансовая компания" Авантаж" экс-нардепа Анатолия Денисенко. Корпорация "Авантаж" является одним из главных застройщиков Харькова, она специализируется на элитных жилых комплексах.

Как сообщает СтройОбзор со ссылкой на собственные источники, гостиницу снесут полностью, на ее месте компания "Авантаж" построит новый объект.

Отель, который был резиденцией Геннадия Кернеса с 2005 года, перестал функционировать сразу после смерти мэра Харькова. Формально отелем владели структуры, которые были записаны на вдову Кернеса Оксану Гайсинскую. Сам отель, который раньше назывался "Интурист", был построен в 1963 году и, как можно понять из названия, предназначался прежде всего для для иностранных гостей.

Источник: sq.com.ua

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