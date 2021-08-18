Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:27
Просмотров: 119

Гостиницу National, которая была резиденцией Кернеса, продали

Гостиницу National, которая была резиденцией Кернеса, продали

У гостиницы "Националь" на пр. Науки, в которой долгое время жил Геннадий Кернес, появился новый владелец. Как сообщает Харьковский антикоррупционный центр (ХАЦ) ООО "Бизнес Центр "Экономисса" стал владельцем здания гостиницы.

Данные об этом есть в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Как пишет ХАЦ, владельцем этой фирмы является ООО "Финансовая компания" Авантаж" экс-нардепа Анатолия Денисенко. Корпорация "Авантаж" является одним из главных застройщиков Харькова, она специализируется на элитных жилых комплексах.

Как сообщает СтройОбзор со ссылкой на собственные источники, гостиницу снесут полностью, на ее месте компания "Авантаж" построит новый объект.

Отель, который был резиденцией Геннадия Кернеса с 2005 года, перестал функционировать сразу после смерти мэра Харькова. Формально отелем владели структуры, которые были записаны на вдову Кернеса Оксану Гайсинскую. Сам отель, который раньше назывался "Интурист", был построен в 1963 году и, как можно понять из названия, предназначался прежде всего для для иностранных гостей.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Чтобы попасть в Харьковский зоопарк, нужен идентификационный код (ВИДЕО)
Сегодня 08:53    101
Театр одесского разлива “ЛанжеронЪ» открывает сезон
Сегодня 08:52    1515
Талибан контролирует одни из самых богатых месторождений лития, меди и золота в мире – как с ними будут договариваться крупные державы?
Сегодня 08:09    120
С 1 сентября харьковчане смогут “покаяться” в налоговой
Сегодня 08:00    116
Депутатів Харківської облради збирають на позачергову сесію
Сегодня 07:35    108
Завод Укроборонпрому проведе технічне обслуговування казахського літака
Сегодня 07:17    92
Жителів Харківщини запрошують на військову службу за контрактом
Сегодня 07:08    114
Кишечная палочка, ротавирус и гепатит А: где в Харькове и области нельзя купаться
Сегодня 06:42    123
По части Московского проспекта временно ограничат движение транспорта
Сегодня 06:16    149
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    162
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 