Государственные учреждения "отапливают" улицу - эксперт по энергоэффективности (ТЕРМОСНИМКИ)

Святослав Павлюк, руководитель проекта "Соглашение мэров - Восток", прогулялся вечерним Киевом на выходных и сделал термоснимки некоторых государственных учреждений - они, явно, не подают пример энергоэффективности.

На термоснимках отчётливо видны белые пятна (21 шт) - это открытые окна, которые сотрудники оставили на выходные. Таким образом, госучреждение "отапливает" улицу. Термосники сделаны в воскресенье в 21:30, т.е. в здании никого точно не было. Предположительно, одно из зданий - это Государственное агентство по вопросам электронного правительства Украины.

Директива ЕС 27/2012, которую Украина обязалась внедрить, говорит об энергоменеджменте. Почти 70% зданий в Украине, построенных в 1946-1990 годах, имеют крайне низкие характеристики энергоэффективности. Просчитано, что имплементация ст. 4 Директивы 27/2012/ЕС «Об энергоэффективности» может сократить потребление энергии в зданиях по меньшей мере на 4,5 млрд евро в денежном измерении. Поэтому реновация фонда зданий с высокими стандартами энергоэффективности определена как одна из наиболее важных стратегических инвестиций.

Директива 27/2012/ЕС «Об энергоэффективности» устанавливает обязательные мероприятия, направленные на сохранение энергии. Среди них - ремонт коммерческих, общественных и жилых зданий, реформирование механизма закупок государственными органами, внедрение обязательного учета и энергетического аудита на предприятиях.

В целом, в Украине примерно 110 тыс. жилых домов, которые подключены к центральным системам отопления. По данным Министерства топлива и энергетики, большинство этих домов имеет уровень потребления энергии примерно 260 кВт на кв.м. за год, или даже больше. Этот показатель описывает количество энергии, которая необходима дома на год, чтобы жителям внутри было комфортно. В Европейском Союзе эта показательно находится на отметке 90-120 кВт кв.м. на год. Таким образом, украинцы потребляют почти в три раза больше энергии на единицу площади, чем в ЕС. При этом, до 2030 года ЕС собирается сократить потребление до 40 кВт на кв.м.

Поэтому вопросы энергоэффективности нужно начинать прорабатывать не только простым гражданам, а государственным учреждениям, в том числе.

Источник: elektrovesti.net

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