Готовність до відмови від російського газу та доля краденого зерна: підсумки на економічному фронті

З початком активної фази війни Росії проти України світ увійшов у нову реальність. Саме російсько-український конфлікт наразі став одним з визначальних чинників, який впливає на глобальну економіку: від продовольчої безпеки країн Африки до прибутковості портфельних інвестицій у США.

Цю нову реальність констатують і у Федеральній резервній системі США. Американський центробанк визнав, що конфлікт на території України та зростаюча світова інфляція, яка також викликана цим конфліктом, стали визначальними факторами, які чинять вплив на економіку світу. Досі таким визначальним фактором була пандемія коронавірусу.

Ймовірно, усвідомлення того, на скільки сильно війна проти України впливатиме на гаманці виборців західних демократій, додала впевненості лідерам США та ЄС у підтримці України в боротьбі за свою незалежність та у посиленні санкцій проти Росії з метою придушення її економіки. Яких успіхів вдалося досягнути на цьому фронті?

Німеччина без російського газу

Найбільша економіка ЄС — Німеччина — є одночасно й однією з найбільш залежних країн від постачання газу з Росії. З початком повномасштабної агресії у ФРН усвідомили усі ризики такої залежності, однак, на жаль, це усвідомлення прийшло занадто пізно.

Наразі Німеччина перебуває в активних пошуках альтернативних імпортерів газу. Серед найбільш перспективних варіантів там розглядають Катар — один зі світових лідерів з постачання скрапленого природного газу (СПГ). Однак дійти згоди щодо укладання довгострокового контракту з цією країною Німеччині наразі не вдається.

"Німеччина, яка прагне скоротити викиди вуглекислого газу на 88% до 2040 року, не бажає виконувати умови Катару щодо підписання угоди на 20 років, щоб забезпечити величезні обсяги СПГ, необхідні для зменшення залежності від російського газу.

Катар наполягає на забороні реекспорту газу до інших країн Європи, що суперечить політиці ЄС, і прив'язці ціни на газ до вартості нафти", — повідомляє Reuters.

Попри невдачі у пошуках альтернативних постачальників, у Німеччині вже почали розробляти план дій на випадок, якщо Росія захоче перекрити країні газовий вентиль. Серед іншого, він включає надання німецьким урядом пільгових позик постраждалим від припинення газопостачання секторам економіки, а також "взяття під контроль" критичних компаній. Серед таких компаній, зокрема, розглядається завод "Роснєфті" у Шведті.

Націоналізація російського заводу, щоправда, повинна відбутися не у якості міри покарання Росії, а на підставі необхідності забезпечення постачання енергоносіїв до ФРН. Тому цей захід поки що потребує додаткового доопрацювання.

Розробка такого плану дій стала як ніколи доречною через дії російських окупаційних військ на території України. Через втрату контролю над газовимірювальною станцією "Сохранівка" та прикордонною компресорною станцією "Новопсков" Україна попередила Газпром та Європейських партнерів, що з 11 травня припинить прокачування газу у тому напрямку. Це означає втрату третини потужностей з транзиту газу до ЄС через ГТС України.

"Більш того, втручання окупаційних сил у технологічні процеси, зміни режимів роботи об’єктів ГТС, включно з несанкціонованими відборами газу з транзитного потоку, поставили під загрозу стабільність та безпеку роботи всієї української газотранспортної системи", — підкреслюють в Операторі ГТС України.

Чи стануть дії окупантів підставою для примусової відмови Європи від російського газу покаже лише час. Зрештою, створення проблем для транзиту газу може стати для Росії "пострілом собі у ногу".

Доля краденого врожаю

Тим часом Росія продовжує закріплювати за собою статус країни-мародера. Тепер вона не просто заохочує своїх солдатів грабувати українські родини та виносити з осель наших громадян телевізори та унітази, але й проводить крадіжки тисяч тонн зерна та овочів, при чому на державному рівні.

Як повідомляють українські розвідники, кораблі з частиною краденого в України врожаю опинилися у Середземному морі. Ймовірно, вони прямують до Сирії.

"Наразі відомо, що значна частина викрадених з України зернових перебуває на суховантажних суднах під російським прапором в акваторії Середземного моря. Найбільш вірогідна країна призначення вантажу – Сирія. Звідти контрабандою зерно може постачатись до інших країн Близького Сходу", — йдеться у повідомленні ГУР МО.

Крім зернових окупанти крадуть в України буряки, картоплю та овочі. Усе награбоване перевозять до окупованого Криму.

Цікаво, що грабунок є кримінальним злочином і в самій Росії, проте там відкрито займаються пограбуванням окупованих ними територій України, створюючи загрозу продовольчій безпеці регіону.

Без Rutube, але із зарплатами IKEA

Війна між Росією та Україною вже давно перейшла й у віртуальний світ. На кіберфронті останнім часом запеклі "бої" точаться навколо російського аналога Youtube — RuTube.

Зранку 9 травня російський сервіс перестав працювати. Як згодом стало відомо з коментарів міністра цифрової трансформації України Михайло Федорова, сталося це не без участі "небайдужих хакерів" з України.

Робота Rutube не відновилася й 10 травня, у зв’язку з чим сервіс навіть випустив коментар українською мовою, пообіцявши надати Федорову новину про відновлення своєї роботи на "ексклюзивних правах".

"Непрацюючий другу добу Rutube заговорив українською. Працюватимемо далі, поки кремль не заговорить", - прокоментував міністр пост Rutube.

Тим часом Шведська компанія IKEA, яка оголосила про припинення роботи на території Росії ще у березні, вирішила продовжувати виплачувати російським працівникам зарплати ще пів року.

"Ми продовжуємо відстежувати, аналізувати, дивитися на те, що відбувається, і будемо приймати рішення в міру подальшого розвитку", — заявив власник компанії Толгу Онку.

Нагадаємо, що чисельність працівників IKEA у Росії складає близько 15 тисяч. Усі вони будуть продовжувати отримувати зарплати від свого роботодавця попри те, що магазини на інші потужності IKEA у країні-агресорі припинили свою роботу.

Источник: epravda.com.ua

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