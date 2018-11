ГПУ идентифицировала активы на $5,5 млрд, приобретенные за выведенные из ПриватБанка средства

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) установила перечень активов на $5,5 млрд, которые были приобретены за выведенные из ПриватБанка (Киев) средства, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный прокурор Юрий Луценко.

"В настоящее время у нас новость в том, что мы установили колоссальные активы на $5,5 млрд, те что в конце схемы, - от яхт и картин Пикассо до заводов и недвижимости. В этом сейчас заключается прогресс", - сказал он.

В то же время генпрокурор добавил, что для применения к указанным активам каких-либо мер воздействия необходимо установить их конечного собственника - бенефициария. При этом он отметил, что заявления Kroll по итогам форензик аудита не имеет юридической силы.

"Исследование Kroll показало, как некие компании через 30-40 счетов на Кипре "провернули" в один день средства и вывели их на "третью волну" – некое оффшорное предприятие, которое приобрело определенные активы. На теперь известно, какие это активы, и это похоже на отмывание средств – ст. 209 УК. Но теперь суду нужен конкретный документ, удостоверяющий, кто является бенефициарием этого имущества. Если это действительно экс-собственники ПриватБанка, тогда мы сможем наложить на них арест через украинский суд и суды других юрисдикций – там очень много стран, в том числе США, Люксембург, Австрия, Испания, Кипр", - объяснил генпрокурор.

ГПУ в настоящее время работает над получением подтверждения бенефициарства этих активов.

Вместе с тем, добавил Ю.Луценко, для того, чтобы в дальнейшем открыть производство по ст. 209 УК, необходимо также установить так называемый "предикат" – то есть расхищение, мошенничество или любые другие противозаконные действия со стороны экс-собственников.

"Статья 209 не действует без "предиката" – нельзя заявлять об отмывании, если ты не установил, где украдено, и в этом нравственные, человеческие оценки очень часто отличаются от юридических", - пояснил он.

В свою очередь, продолжил генпрокурор, установление "предиката" осложнено отсутствием возможности установить убыток ПриватБанка вследствие операций, послуживших основой для вывода средств. Речь идет предоставлении кредитов 36 компаниям на 133 млрд грн, выданных в октябре-ноябре 2016 года, за счет которых были погашены кредиты 193 других заемщиков банка.

"Эти 36 фирм имеют 10-летние кредитные линии. Пока они являются действующими, баланс ПриватБанка сходится, и у финучреждения отсутствует кредитный убыток, являющийся основанием для применения ст. 191 УК", - сказал он.

По словам Ю.Луценко, для выхода из сложившейся ситуации необходимо либо досрочно разорвать эти кредитные линии, ссылаясь на то, что заемщики не обслуживают взятые на себя обязательства, либо ждать 10 лет.

"Считаю бессмысленным ждать 10 лет, поскольку позже можно вновь взять у кого-либо кредит и таким же образом перекредитоваться. С другой стороны - НБУ, Министерство финансов, Кабинет министров, Kroll и все другие - считают невозможным расторгнуть эти договора. Меня объявили предателем и кем угодно, когда я пытался разорвать одну такую кредитную линию, поскольку я, как оказалось, подрываю этим лондонский процесс (суд в Лондоне – ИФ). Таким образом, на данный момент сложилась вот такая парадоксальная ситуация: выведено более 120 млрд грн, но убытка де-юре мы должны ждать 10 лет", - объяснил он.

Генпрокурор считает, что такая "гениальная схема" стала возможной из-за недальновидности чиновников, позволивших заменить долги одних компаний долгами других.

При этом он напомнил, что Kroll предоставила два экземпляра отчета: один - в ГПУ, один – в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

"Мы свой уже изучили…", - подчеркнул Ю.Луценко.

Как сообщалось, привлеченная властями Украины в 2017 году компания Kroll по итогам форензик аудита ПриватБанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $5,5 млрд.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против бывших владельцев банка Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более $2,5 млрд.

И.Коломойский прогнозирует, что рассмотрение Высоким судом Лондона дела по сути состоится не ранее 2020 года.

Ранее все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которыми предусматривается арест ряда счетов в кипрском филиале ПриватБанка в рамках расследования о завладении кредитов рефинансирования Национального банка Украины (НБУ) на сумму 19 млрд грн.

Согласно данным НБУ, на 1 июля 2018 года ПриватБанк по размеру чистых активов занимал 1-е место (265,936 млрд грн) среди 83 действовавших в стране банков.

Источник: interfax.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»