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Граждан РФ будут селить в деревянные «небоскребы»

Граждан РФ будут селить в деревянные «небоскребы»

В Российской Федерации планируется строительство многоэтажных жилых домов, изготовленных из дерева. Изменения в соответствующие строительные нормы и правила (СНиП) уже разрабатывает Минстрой РФ, сообщает ресурс finanz.ru.

Ранее нормативные акты разрешали строить максимум, трехэтажные деревянные дома. Однако в 2019 году были приняты новые правила проектирования, позволившие увеличить высоту таких зданий до 28 метров.

Теперь чиновники меняют правила строительства, разрабатывают новые стандарты, проводят исследования и опытно-конструкторские работы со стройматериалами.

По словам глава Минстроя РФ Владимира Якушева, деревянные дома будут удобны и безопасны для жизни и здоровья, а современные технологии позволяют строить многоэтажки из дерева.

За счет деревянного домостроения правительство намерено удовлетворить потребности граждан в «доступном и комфортном» жилье до 2024 года.

Власти рассчитывают, что 20% жилищного строительства в стране будет приходиться на «продукцию деревянного домостроения».

Источник: sprotyv.info

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