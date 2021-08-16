Гранитные балясины и колонны в дизайне интерьера

Ничто не сравнится с видом полированной гранитной столешницы или каменной балюстрады. Поскольку все, от гранита до мрамора, добывается в одном каменном карьере в Италии, он считается одним из самых прочных строительных материалов в мире. И теперь дизайнеры используют его, чтобы добавить интереса к своим дизайнерским идеям и привнести разнообразие стилей в свои дома. Современный гранит сегодня можно найти во всех формах, размерах и цветах. Им можно придать любой дизайн, который только можно вообразить. Одна вещь, которая остается неизменной, - это невероятная долговечность, которую хорошо обработанные гранитные балясины могут привнести в любой дом.

Гранитные балясины и колонны были частью дизайна итальянского Возрождения на протяжении сотен лет. Фактически, они использовались как неотъемлемая часть дворцов и церквей эпохи Возрождения по всей Италии. Использование балясин в архитектуре восходит к 10 веку. Они использовались в архитектуре, чтобы придать зданиям высоту и сделать их более красивыми. Теперь дизайнеры используют их, чтобы добавить изысканности своим кухням и придать своим домам царственный вид.

Гранит всегда был любимым материалом среди древних из-за его прочности и устойчивости. Это был один из самых твердых камней, доступных в каменном веке, и он использовался для строительства таких сооружений, как знаменитый Тадж-Махал в Индии. Со временем использование гранита уменьшилось из-за того, что стали доступны более твердые камни. Но совсем недавно, в 1900-х годах, использование гранитных балясин и колонн снова начало расти. Тогда было решено, что этот материал снова станет популярным для дома. Фактически, когда началась Вторая мировая война, вся Европа обратилась к граниту в качестве материала для своих военных поставок из-за его долговечности и прочности.

Теперь балясины и балюстрады снова выбираются архитекторами и домашними дизайнерами для своих проектов. На этот раз они решили добавить к своим конструкциям привлекательность и стиль балясин, а не просто использовать их для поддержки. Они используют их, чтобы добавить драматизма и глубины дому или бизнесу. Их также выбирают потому, что они обладают невероятной огнестойкостью, что делает их отличным выбором для наружных применений, таких как камины и спа.

Самое замечательное в этих материалах то, что, несмотря на то, что они чрезвычайно твердые и прочные, их очень легко чистить. Нет пятен, царапин или других проблем, которые затрудняют поддержание целостности балюстрады. Все, что необходимо, чтобы они хорошо выглядели, - это время от времени быстро протирать влажной тканью. Это особенно актуально, если вы решили использовать балясины и колонны из нержавеющей стали. За нержавеющей сталью намного проще ухаживать и содержать ее в чистоте, чем за любым другим материалом.

Одним из самых популярных дизайнов балясин и колонн является использование больших балясин, которые делают акцент в архитектуре дома. Однако его также можно использовать для мелких деталей, таких как шпиндели, и других мелких деталей дома. Вы также можете найти их, сделанные из материалов разного цвета, включая стекло, зеркало и даже искусственное дерево. Доступные цвета позволят вам добавить ярких красок в ваш дом, не беспокоясь о том, чтобы испортить обстановку. Самое замечательное в этом типе дизайна заключается в том, что балясины могут быть переработаны в любой дизайн. Если вы хотите создать формальную зону отдыха или более неформальную зону отдыха, вы сможете найти балясины, которые идеально подходят.