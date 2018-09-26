Гроші падають просто з дерев: навіщо кияни так активно визбирують каштани і до чого тут косметик

Акцію влаштовують уже четвертий рік, утім організатори визнають, що про ініціативу здавати каштани знають далеко не всі

Столичні активісти закликають збирати каштани та здавати їх на переробку. За кілограм у пунктах прийому правлять дві гривні. Після – почищені плоди відправляють до європейських фармацевтичних компаній. Там їх використовують для виробництва ліків.

Акцію влаштовують уже четвертий рік, утім організатори визнають, що про ініціативу здавати каштани знають далеко не всі кияни. Валерія Павленко докладніше.

Про переробку каштанів Микита Дмитрулін дізнався із соцмереж. Вирішив спробувати зібрати кілька кілограмів. Каже, що таким чином можна сплатити за поїздку в метро.

"Я побачив інформацію в інтернеті і перед роботою я вирішив, а чому б і ні? Декілька хвилин, півгодинки, сорок хвилин в день можна приділити. Гроші тут ні до чого, за дві гривні квартиру не купиш", – каже киянин.

Разом рушаємо до пункту прийому каштанів. За кілограм тут правлять дві гривні.

Віктор Іванович – тутешній працівник – розповідає, що упродовж тижня сюди принесли кілька десятків кілограмів кінського каштана.

"Хто два, хто п'ять кілограмів, хто десять. Вони важкі, самі по собі. От бабці-пенсіонери вони кілограм 3-4. І діти несуть", – пояснює працівник пункту прийому каштанів.

Згодом плоди висушать, почистять, відшліфують, дістануть серцевину та експортують до європейських фармацевтичних компаній, – розповідає ініціатор проекту зі збору каштанів "Друге життя" Сергій Волков.

"Поки будуть падати – будуть збирати. Далі вони відправлять на комбінати європейські, які виготовляють основу для кремів", – пояснює ініціатор проекту.

Світлана Клубань – досвідчений косметолог – розповідає: для медикаментів потрібна кожна частина плоду. Саме звичайні столичні каштани використовують у косметології. Його компоненти допомагають лікувати суглоби та за потреби розширювати судини.

"В дарах цього прекрасного дерева міститься як листя, квіти, і звичайно насіння. Основне те, що для нас представляє інтерес і медиків – це ісцин, рутин, ескулін. Як потужний капіляропротектор", – пояснює лікар-косметолог.

Та використовують каштани не лише у косметології, а й у випічці. Кондитер Анна Завертайло розповіла, що для українського споживача їсти каштани незвично. Натомість у Франції – це одна із традиційних страв.

"В Україні не існує їстівних каштанів. Каштани їстівні – це певний сорт каштанів. Він м'ясистий, він смачний, має горіховий аромат і такий, з картопляної структурою всередині. Але в цілому – це дуже специфічний продукт", – пояснює кондитер.

Здати плоди та ще й отримати за них гроші кияни зможуть у 50 пунктах прийому. Працюватимуть вони до кінця вересня, тож організатори акції радять охочим підзаробити не гаяти часу.

Источник: 5.ua

Авторы: Валерія Павленко, Анна Несевра, "5 канал"

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