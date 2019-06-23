Грузинские кафе повысили цены для туристов из России

Батумское кафе "Гарденс" объявило о повышении цен на 20% для туристов из России.

Об этом сообщает Грузия online.

"Друзья, мы, наверно, единственное кафе в Батуми, у которого нет меню на русском языке. Это был наш сознательный акт. После последний событий хотим присоединиться к нашим коллегам в Тбилиси и повысить стоимость обслуживания для российских туристов на 20%", - говорится в заявлении кафе "Гарденс".

Решение о повышении стоимости услуг на 20% в ответ на оккупацию Россией 20% грузинских территорий - Абхазии и Цхинвальского региона, приняло кафе "Эзо" ("Двор").

Как сообщалось, президент России Владимир Путин издал указ, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять рейсы из России в Грузию с 8 июля 2019 года.

Продажу билетов уже закрыли закрыли авиакомпании "Смарт", "Победа", Red Drive и This 7. В Ростуризме утверждают, что все российские туроператоры подтвердили готовность прекратить продажи туров в Грузию. Также они, якобы, согласны вернуть туристам деньги в полном объеме по требованию.

Georgian Airwaves пока продолжает выполнять рейсы в Россию в обычном режиме.

Источник: ukrinform.ru

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