Губернатор Курской области перед отставкой обязал регион оплатить его похороны

67-летний Александр Михайлов, руководивший Курской областью с 2000 года, объявил об отставке. Перед тем, как уйти на пенсию, он подписал постановление о дополнительных гарантиях для губернаторов, сообщает «Интерфакс».

В документе указано, что губернатору, который проработал на этой должности не менее двух сроков подряд, после выхода пенсию в течение трёх лет гарантированы привилегии.

Среди них, например, оплата похорон бывшего чиновника, бесплатный проезд до Москвы и обратно для отставного губернатора и его супруги дважды в год на поезде или самолетом. Кроме того, за губернаторским домом ещё год после отставки будет следить государственная охрана, а возить его будет машина с водителем, предоставленная «областным казенным учреждением».

Жители Курской области были не очень довольны своим губернатором. Например, в 2016 году они были согласны заменить его Стивеном Сигалом или котом.

Источник: breakingmad.me

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