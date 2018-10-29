“Гучний та яскравий проект «Я зможу!», що поєднав десятки зіркових менторок з молодими дівчатами-початківцями з усієї України, тепер - у Харкові! Нова формула «Лабораторії Натхнення» досконала у своїй простоті:

12 видатних спікерок

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4 інтерактивні панелі: медіа, піар, публічне управління та адміністрування і громадський сектор

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200 амбітних та сміливих учасниць з Харкова.

У рамках лабораторії ми прагнемо сформувати потужну базу нетворкінгу для жінок і дівчат Харківщини та надихнути їх на власний розвиток та пошук нових можливостей. Протягом дня ментроки проекту та запрошені спікерки надихатимуть учасниць лабораторії, розповідатимуть власні історії успіху, ділитимуться професійним досвідом. Найактивніші учасниці зможуть долучитися до нових активностей у рамках проекту «Я зможу!».

Розклад

10:00 - 11:30 Медіа лабораторія

Key speaker Олена Фроляк, телеведуча, журналістка

Панельна дискусія: Олена Фроляк, Оксана Павленко (засновниця та головна редакторка The Devochki), Ольга Сітковська (журналістка, телеведуча «Вечірні Новини», телеканал Р1), модератор

11:30 - 12:30 ланч

12:30 - 14:00 Лабораторія громадського сектору

Key speaker Анастасія Дєєва, виконавча директорка БО «100% Життя»

Панельна дискусія: Анастасія Дєєва, Ольга Руднєва (виконуючий директор Фонду Олени Пінчук), Анна Сагалова (директорка конкурсу «Харківські асамблеї», голова ради молодих вчених при Міністерстві культури України), модератор

14:00 - 14:30 кава брейк

14:30 - 16:00 Лабораторія піару та маркетингу

Key speaker Олеся Жулинська, Директорка із зв'язків з громадськістю компанії «Кока-Кола Україна»

Панельна дискусія: Олеся Жулинська, Ірина Лерман (Директор з маркетингу та клієнтського досвіду Міжнародних Авіаліній України), Тетяна Рябченко (засновниця маркетингового агенства NoName Agency та школи PryanikSchool), модератор

16:00 - 17:30 Лабораторія публічного управління та адміністрування

Key speaker Яніка Меріло (радниця міністра інфраструктури України)

Панельна дискусія: Яніка Меріло, Світлана Панаіотіді (Державний Уповноважений Антимонопольного комітету України), Ольга Чичина (депутатка Харківської міської ради, радниця міського голови з гендерних питань), модератор

Реєстрація тут: https://goo.gl/forms/00h3ul2XtzEAuBCU2

Є можливість зареєструватися на місці, але тільки за умови наявності вільних місць. Тому не зволікай — заповнюй анкету заздалегідь!

Участь безкоштовна!

Точне місце проведення події буде повідомлено учасницям після реєстрації та відбору.

Організатори: проект «Я зможу!» Фонду Олени Пінчук за підтримки Фундаціїї Кока-Кола та за ініціативи ГО «Лінк», Молодіжної ради при Харьківському міському голові, Офіс реформ Харкова”

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