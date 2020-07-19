Харьков попал в рейтинг самых дорогих городов Европы, но пасет в нем задних

Опубликован рейтинг городов Европы, где дороже всего жить. Его разработал сервис Numbeo и Харьков в нем занимает 223 место из 231. Впрочем, почти все украинские города занимают там последние строчки и только Киев, находится на 203 месте.

Что касается самого дорогого города в Европе, то им признан Цюрих. Формула расчета учитывает несколько показателей: цены на потребительские товары, аренду жилья, рестораны, стоимость продуктов.

Агентство Телевидения Новости