Харьков принимает участие в Международной туристической выставке UITT

Харьков принимает участие в 25-й Международной туристической выставки UITT «Украина — путешествия и туризм».

Мероприятие проходит 27-29 марта в Международном выставочном центре в Киеве. На выставке представлены 300 компаний из 22 стран, сообщает пресс-служба горсовета.

UITT — это традиционное ежегодное место встречи представителей международных, зарубежных, национальных и местных туристических организаций, туроператоров и турагентств, органов власти, которые занимаются развитием туризма в городах и регионах Украины, а также авиакомпаний, гостиниц и медиа.

На открытии выставки присутствовали представители дипломатических представительств иностранных государств в Украине. На церемонии открытия выступили заместитель министра экономического развития и торговли Украины Михаил Титарчук и первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Николай Величкович, которые напомнили, что туризм является одной из стратегических сфер развития инфраструктуры городов и регионов страны.

Отметим, что 2019 год объявлен в Украине годом качества и безупречности в сфере туризма.

Источник: sprotyv.info

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