Харьков вышел в лидеры по солнечным электростанциям

В Харькове построено наибольшее количество частных солнечных электростанций (на крышах домов и дворах), чем в любом другом городе Украины.

Об этом сообщил учредитель Харьковского энергетического кластера Станислав Игнатьев.

В Харькове построено 254 мини-СЭС (до 30 кВт), что вдвое больше, чем в Киеве (131 СЭС по состоянию на 30 июня 2019 г.), и это больше, чем во всей Черкасской, Полтавской, Волынской областях.

Суммарная установленная мощность СЭС частных домохозяйств в Харькове составляет 5,3 МВт (что больше суммарной установленной промышленной мощности в 5,2 МВт в Харьковской области), и вдвое больше, чем в солнечной Запорожской области.

В Харькове работают уже гелиоэнергетические кооперативы, два из которых объединяют частные усадьбы, и один построен на крыше 9-ти этажки. Больше в Украине нет подобных действующих объединений.

Следует отметить, что СЭС на частных домовладениях - это не только прибыльный бизнес (поскольку стимулируется государством за высокому "зеленому тарифу"), но и путь к энергонезависимости общин, поскольку домохозяйства обязаны в первую очередь употребить сгенерированный электроэнергию самостоятельно, а только избыток - продать в сеть, - написал Игнатьев.

Источник: sq.com.ua

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