Харьковчан приглашают принять участие в конкурсе имиджевых проектов

Всего в городском бюджете на финансирование лучших проектов ежегодно предусмотрен 1 млн грн.

В Харькове стартовал прием заявок на участие в Городском конкурсе инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов, – передает пресс-служба горсовета.

Конкурс представляет собой один из видов муниципальных инвестиций в сфере поддержки общественных инициатив, направленных на улучшение имиджа Харькова на национальном и международном уровнях.

Конкурс пройдет в двух категориях: «мини-проекты» (плановый объем финансирования из городского бюджета – до 100 тыс. грн) и «большие проекты» (объем финансирования – от 100 до 200 тыс. грн).

Проекты могут касаться проведения национальных, международных форумов, конгрессов, выставок, фестивалей, конкурсов; мероприятий, направленных на усовершенствование городской инфраструктуры, повышение инновационной, инвестиционной привлекательности города, его позитивного имиджа на различных уровнях.

В конкурсе могут принять участие неполитические, неприбыльные, нерелигиозные общественные объединения и благотворительные организации.

По условию конкурса, организация, желающая принять в нем участие, должна быть зарегистрирована и иметь статус юридического лица. В категории «мини-проекты» могут участвовать организации с любым сроком регистрации, в категории «большие проекты» – организации, зарегистрированные не менее чем за два года до даты объявления конкурса. Общественная организация может подать на конкурс не более одной проектной заявки в каждой из категорий, в том числе в составе общих проектов.

Комплекты конкурсной документации принимаются в Харьковском городском совете по адресу: пл. Конституции, 7 (1 эт., каб. 11). Прием заявок продлится с 28 марта по 26 апреля.

Ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте управления.

Как сообщалось ранее, в Харькове наградили победителей конкурса «ВикиХарьковщина 2018».

Источник: objectiv.tv

Автор: Анастасия Деева

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