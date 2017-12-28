Харьковчан зовут на работы

В Харькове определили организации для проведения общественных работ в 2018 году.

Соответствующее решение было принято сегодня, 27 декабря, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.

Как сообщила директор Департамента труда и социальной политики горсовета Лариса Болгова, к общественным работам будут привлекаться, прежде всего, граждане, состоящие на учете в службе занятости. Они смогут выполнять работы, не требующие специальной квалификации, например, по информированию населения относительно порядка получения жилищных субсидий, сопровождению людей с недостатками зрения, обработке документов.

Общественные работы будут организованы в Харьковской общественной организации незрячих юристов, Социально-реабилитационном центре незрячих, Центре реабилитации молодых инвалидов и членов их семей "Право выбора".

Источник: sq.com.ua

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