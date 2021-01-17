Харьковчане должны за газ и тепло астрономические суммы

Жители Харькова и области по состоянию на 1 января должны за газ 3 млрд.грн. Об этом сообщили в компании "Харьковгазсбыт". За год долги клиентов компании выросли на 300 млн.грн.

Лучше всего пользователи платили за газ в середине лета, когда уровень оплаты составлял 100%. Хуже всего - в начале и в конце года, 89%.

Всего за прошлый год клиенты компании потребили более 545 млн кубометров природного газа на сумму около 3,3 млрд.грн. Это меньше, чем в 2019 году, когда было использовано 547 млн. кубов на сумму 3,8 млрд.грн. Газовики связывают это с подорожаеним газа и аномально теплой зимой 2019-2020 годов.

Напомним, что на 1 января 2021 г. клиентами "Харьковгазсыбта" являются около 970 тысяч домов.

-----

Огромные суммы в платежках за тепло: теплосети объяснили, как считают

Харьковчане массово жалуются на то, что в платежках, которые пришли по итогам декабря, значительно возросли начисления за отопление. В частности, суммы за тепло у владельцев двухкомнатных квартир площадью около 50 квадратных метров достигают 2000 гривен, трехкомнатных площадью около 70 метров - 3000 гривен. При этом в прошлый отопительный сезон суммы были меньше на 50-70%, однако тарифы не повышались.

"Харьковские тепловые сети" на своем сайте опубликовали порядок начисления платы за отопление, в котором привели формулу расчета.

П = ТОх S х (((tвн–tср о ф i) х nфі) / ((tвн–tср о c) х nкi)).

В этой формуле:

ТО - это тариф на отопление для населения, составляет 39,38 грн. за квадратный метр;

S - отапливаемая площадь квартиры;

nкi - календарное количество дней в месяце;

tвн - средняя расчетная температура воздуха в помещениях квартиры, составляет +18 градусов;

tср о с - средняя температура воздуха, которая учтена в установленных тарифах на услугу по централизованному отоплению (минус 1 градус);

tср о ф і - средняя фактическая температура наружного воздуха расчетного периода для соответствующего населенного пункта;

nфi - количество дней в расчетном периоде, когда давалось отопление.

Пример расчета начислений за декабрь для квартиры площадью 50 квадратов:

39,38 * 50,0 * (((18 + 3,1) * 31 / ((18 - (- 1)) * 31)) = 2186,63 грн.,

где:

39,38 грн/кв.м - тариф;

50,0 кв.м-отапливаемая площадь квартиры;

+18 градусов - средняя расчетная температура внутреннего воздуха в помещениях квартиры;

-3,1 градуса - средняя фактическая температура воздуха в дни, когда квартира отапливалась;

31 - количество дней, когда квартира отапливалась;

-1 градус - средняя температура воздуха за отопительный сезон, которая учтена в установленных тарифах;

31 - количество суток в декабре.

В теплосетях отметили, что рост начислений по сравнению с прошлым отопительным сезоном объясняется тем, что действующий тариф предполагает возможность перерасчета в случае увеличения цены газа. Кроме того, учитывается температура воздуха.

Информацию о том, что декабрьские платежки сформированы по новым повышенным тарифам, в ХТС опровергли.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»