Харьковчане так и не увидели перерасчета за тепло

Перерасчет за услуги теплоснабжения для населения Харькова в декабре составил 23,4%, за горячую воду – 20,6%. Однако многие потребители не заметили в квитанциях снижения стоимости услуг.

В КП «Харьковские тепловые сети» разъяснили ситуацию.

На предприятие продолжают поступать жалобы о том, что многие потребители не заметили в квитанциях снижения стоимости услуг, сообщил генеральный директор ХТС Сергей Андреев. Он пояснил, что согласно постановлению Кабинета министров Украины, были пересмотрены не в целом тарифы на тепло и горячую воду, а лишь одна их составляющая – стоимость закупки газа, которая составляет 63,7% от общей суммы платежа.

– Кроме того, люди не поняли, от какой стоимости считать. Они думают, что в декабре должны были получить суммы в платежках на 30% меньшие, чем в ноябре. И это неправильно, потому что в декабре температура воздуха всегда ниже, а потребление тепла больше. И постановление Кабмина гласит, что мы должны сделать перерасчет услуг по отношению к нормативу за декабрь. А потребители просто не те суммы сравнивают, потому и не видят перерасчета, – разъяснил Сергей Андреев.

По его словам, в декабрьских квитанциях за услуги теплоснабжения расписано, как был произведен перерасчет.

При этом Сергей Андреев пожаловался, что в связи с пересмотром стоимости услуг для населения предприятие понесло значительные убытки, поскольку тепло для населения у ТЭЦ-5, которая является частной компанией, «Харьковским теплосетям» пришлось покупать в декабре не по сниженной, а по полной стоимости.

– Разница стоимости, по которой мы купили тепло у ТЭЦ-5 и продали его населению, составляет около 50 миллионов гривен. Мы обратились с этим вопросом в профильное министерство, но разъяснений пока не получили, – посетовал гендиректор ХТС.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Автор: Павел Гусев

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