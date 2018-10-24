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«Харьковгаз» заявил о возможных отключениях котельных зимой

«Харьковгаз» заявил о возможных отключениях котельных зимой

НАК «Нефтегаз Украины» получил право с 1 декабря давать поручения облгазам отключать теплосети зимой по причине задолженности за газ.

Как разъснил НКРЭКУ, уклонение от отключений теплосетей по поручению «Нефтегаза» может иметь признаки злоупотреблений монопольным положением.

По данным компании «Харьковгаз», она транспортирует газ 32 тепловым компаниям области. Решение «Нефтегаза» или его дочерних предприятий прекратить газоснабжение котелен может оставить без тепла тысячи семей.

Чтобы избежать техногенной катастрофы в области и дать время для урегулирования проблем, «Харьковгаз» будет немедленно информировать местные органы власти, регулятора, общественность о получении подобных поручений «Нефтегаза» зимой.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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Темы: газ, харьков

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